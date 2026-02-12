【千葉県香取市】千葉県への移住を考える方必見！「ちばミライ暮らし合同移住相談会」を開催します！

香取市

令和8年年3月1日（日）に香取市が中心となって、千葉県内への移住に関心のある方を対象とした「ちばミライ合同移住相談会～新しい発見がきっとある！ちばの“まち”大集合～」を開催します。

「ちばミライ暮らし合同移住相談会」について

県内13の市町（香取市、館山市、旭市、勝浦市、君津市、富津市、匝瑳市、山武市、いすみ市、多古町、東庄町、九十九里町、長南町）が参加し、住まいや仕事、子育て環境、生活環境などについて、各自治体の担当者に直接相談（予約優先）することができます。

「移住に興味はあるけれど、複数の自治体を比較したい」「自分に合った地域を見つけたい」という方におすすめの相談会です。情報収集の段階の方も、ぜひお気軽にご参加ください。

地域プレゼンの様子移住相談の様子◇開催日時

2026年3月1日(日曜日) 16:00～19:30

◇会場

東京交通会館(https://www.kotsukaikan.co.jp) ８階 ふるさと回帰支援センター（セミナールームB/C/D）

（東京都千代田区有楽町2-10-1）

◇対象者

移住を検討している方（どなたでも参加いただけます）

◇相談定員

のべ52組（個人相談予約）、資料見学などは自由

各枠は、（1）17:15～、（2）17:50～、（3）18:25～、（4）19:00～ の30分間です。複数自治体への相談が可能ですが、応募が多数の場合、事務局で調整を行います。

◇費用

無料

◇当日スケジュール

15:50 受付開始

16:00 参加自治体による地域プレゼンテーションタイム

17:10 各ブースにて移住相談

（1）17:15～17:45

（2）17:50～18:20

（3）18:25～18:55

（4）19:00～19:30

19:30 終了

◇応募方法

応募フォーム(https://forms.gle/ge9BtTMSkfnyF5Sm8)に必要事項を入力の上、応募してください。

締切：令和8年2月26日（木曜日）

- 原則として応募順に相談時間を調整します。なお、上記締切までに応募いただいた方には、遅くとも2月27日（金）までにメールにて相談時間等の連絡を行う予定です。- 期限より前に相談時間枠が埋まった場合は、期限前に募集を締切る場合や応募後にお断りのご連絡をさせていただく場合があります。◇その他

実施にあたっては、アンケート、写真撮影（及び写真使用許可）にご協力ください。（写真は極力顔が映らないように配慮します。）

撮影した写真を市の広報資料に使用させていただく可能性があるほか、メディア等の取材が入る場合があります。

- 担当者からのコメント -

千葉県の市町村が主体となって実施する移住相談会です！個別相談の前には各自治体のプレゼンタイムがあるほか、相談ブース外に自由にお話が出来るスペースもございます。移住してみたい自治体にきっと出会うことができますので、ぜひご来場ください！

お問い合わせ先

詳細を見る :https://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/ijuu_teijuu/chibamirai202603.html

ちばミライ暮らし合同移住運営チーム（香取市地域おこし協力隊 移住・定住担当）

メールアドレス：chiba.ijusoudan@gmail.com

電話：050-3126-3622 （火曜日から土曜日 10時から16時）