【TOFF&LOADSTONE】2026 Spring & Summer Collection vol.2 2月13日(金)より公式WEBサイトにて公開！

ワールドグループの株式会社ヒロフが展開する、MADE IN JAPANのレザーバッグブランド「TOFF&LOADSTONE（トフ＆ロードストーン）(https://store.world.co.jp/s/brand/toffandloadstone/(https://store.world.co.jp/s/brand/toffandloadstone/))」は、2026年春夏コレクション vol.2を2月13日(金)よりWEBサイトにて公開いたします。





「TOFF&LOADSTONE（トフ＆ロードストーン）」は、「真鍮金具」をブランドアイコンとして、素材や仕立て、佇まいに宿るエレガンスを信条に、時を超えて受け継がれるデザインを提案しています。


2026 Spring & Summer Collection『New Old Things』


TOFF&LOADSTONEの2026年春夏コレクションのテーマは、『New Old Things』。


過去に息づく美意識を現代の感性で再解釈し、未来へとつながるスタイルを提案します。


懐かしさと今を織り交ぜながら、時を超えて愛される価値をかたちに。


日常に自然と溶け込みながらも、確かな存在感を放つ、モダンクラシックが揃います。


伝統と革新が交差する、新しい日常のためのコレクションです。




Easy boston　\52,800　H/ 19.5 × W/30 × D/10 cm

Jolie light shrink（S）\42,900　H/ 21 × W/ (上部)22.5 (下部)25 × D/ 12 cm



Key one handle　\39,600　H/ 33 × W/ 35 × D/ 12 cm

Air 2way shoulder (S)　\23,200　H/ 21× W/ (上部) 30 (下部) 24 × D/ 10 cm


静かな品格、日常の機能美


マットな無地キャンバスに、上質なレザーを端正に配した新作キャンバスバッグ。


素材のコントラストを抑制の効いたバランスでまとめ、TOFF&LOADSTONEらしい凛とした佇まいに仕上げました。


キャンバス表地にはポリカーボネートラミネート加工を施し、雨や汚れに強い機能性をプラス。


美しさと実用性を両立させ、日常に自然と寄り添う安心感を備えています。


ミニマルな設計のトートバッグと、カジュアルに傾きすぎないショルダーバッグの2型を展開します。




Serene canvas　\40,700　H/ 27× W/ 29 × D/ 16.5 cm

Coquille canvas　\35,200　H/ 14 × W/ 上部 30 下部 19 × D/ 9 cm

※All listed prices are including tax.



【Brand Concept】


ー クラシックを堪能し、モダンに昇華する ー


ブランド名のTOFF は“洒落者”、LOADSTONE は“人を惹きつけるもの” という意味を持ち、2004年のブランド設立以来、真鍮金具をブランドアイコンに、「メイドインジャパン」にこだわり展開してまいりました。クラシカルな真鍮金具と、デザインから醸し出されるモダンな表情、相反する要素の絶妙な調和がコンセプト。素材や仕立て、佇まいに宿るエレガンスを信条に、時を超えて受け継がれるデザインを提案します。


＜会社概要＞


・名称：株式会社ヒロフ（株式会社ワールド グループ子会社）


・代表者：佐々木 佳子


・所在地：〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10


　　　　　〒107-0062　東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル


