【TOFF&LOADSTONE】2026 Spring & Summer Collection vol.2 2月13日(金)より公式WEBサイトにて公開！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ヒロフが展開する、MADE IN JAPANのレザーバッグブランド「TOFF&LOADSTONE（トフ＆ロードストーン）(https://store.world.co.jp/s/brand/toffandloadstone/(https://store.world.co.jp/s/brand/toffandloadstone/))」は、2026年春夏コレクション vol.2を2月13日(金)よりWEBサイトにて公開いたします。

「TOFF&LOADSTONE（トフ＆ロードストーン）」は、「真鍮金具」をブランドアイコンとして、素材や仕立て、佇まいに宿るエレガンスを信条に、時を超えて受け継がれるデザインを提案しています。

2026 Spring & Summer Collection『New Old Things』

TOFF&LOADSTONEの2026年春夏コレクションのテーマは、『New Old Things』。

過去に息づく美意識を現代の感性で再解釈し、未来へとつながるスタイルを提案します。

懐かしさと今を織り交ぜながら、時を超えて愛される価値をかたちに。

日常に自然と溶け込みながらも、確かな存在感を放つ、モダンクラシックが揃います。

伝統と革新が交差する、新しい日常のためのコレクションです。

Easy boston \52,800 H/ 19.5 × W/30 × D/10 cmJolie light shrink（S）\42,900 H/ 21 × W/ (上部)22.5 (下部)25 × D/ 12 cm

静かな品格、日常の機能美

Key one handle \39,600 H/ 33 × W/ 35 × D/ 12 cmAir 2way shoulder (S) \23,200 H/ 21× W/ (上部) 30 (下部) 24 × D/ 10 cm

マットな無地キャンバスに、上質なレザーを端正に配した新作キャンバスバッグ。

素材のコントラストを抑制の効いたバランスでまとめ、TOFF&LOADSTONEらしい凛とした佇まいに仕上げました。

キャンバス表地にはポリカーボネートラミネート加工を施し、雨や汚れに強い機能性をプラス。

美しさと実用性を両立させ、日常に自然と寄り添う安心感を備えています。

ミニマルな設計のトートバッグと、カジュアルに傾きすぎないショルダーバッグの2型を展開します。

Serene canvas \40,700 H/ 27× W/ 29 × D/ 16.5 cmCoquille canvas \35,200 H/ 14 × W/ 上部 30 下部 19 × D/ 9 cm

※All listed prices are including tax.

この機会にTOFF&LOADSTONEオンラインストアにて新作をいち早くご覧ください。

2026年春夏コレクション vol.2 :https://store.world.co.jp/s/brand/toffandloadstone/collection/2026ss_women_vol2/掲載アイテム一覧 はこちらから :https://store.world.co.jp/s/brand/toffandloadstone/search?ke=toff26sswomen1&un=fku

【商品のお取り扱い】

■オンラインストア

https://store.world.co.jp/s/brand/toffandloadstone/

【Social Media】

■Instagram @toffandloadstone

■LINE https://page.line.me/cga0530s

■ X @tandl_official

【Brand Concept】

ー クラシックを堪能し、モダンに昇華する ー

ブランド名のTOFF は“洒落者”、LOADSTONE は“人を惹きつけるもの” という意味を持ち、2004年のブランド設立以来、真鍮金具をブランドアイコンに、「メイドインジャパン」にこだわり展開してまいりました。クラシカルな真鍮金具と、デザインから醸し出されるモダンな表情、相反する要素の絶妙な調和がコンセプト。素材や仕立て、佇まいに宿るエレガンスを信条に、時を超えて受け継がれるデザインを提案します。

＜会社概要＞

・名称：株式会社ヒロフ（株式会社ワールド グループ子会社）

・代表者：佐々木 佳子

・所在地：〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル

ワールド企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/