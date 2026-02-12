「デリカテッセン・トレードショー２０２６」出展！中食業界における課題の解決につながる商品をご提案します

日清オイリオグループ株式会社

日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）は、2月18日（水）から20日（金）に幕張メッセ（千葉県千葉市）にて開催される「デリカテッセン・トレードショー2026」に出展します。

当社グループは、「日清オイリオグループビジョン2030」における重点領域の1つに「食のバリューチェーンへの貢献」を掲げ、「BtoB市場におけるユーザーベネフィットを追求したソリューションの提供」を目指しています。中食業界に特化した同展示会への出展を通じて、お惣菜の品質向上やコスト削減など、中食業界のお客さまが持つさまざまなニーズにお応えできる商品を紹介し、新たなソリューションをお届けします。ぜひ当社ブースまでお立ち寄りください。

＜当社ブース出展概要＞- 日清炊飯油CH2炊飯前に少量添加するだけで、炊き上がったご飯の低温耐性を向上できる「日清炊飯油CH2」。低温下で長時間保管してもご飯が硬くなりにくく、軟らかさを維持できます。当日は、本商品を添加して炊いたご飯を使った、カップ寿司の試食をご用意します。時間が経ってもご飯の品質を維持できる特長を、ぜひご体感ください。- 日清きれい長持ちオイル 大豆＆キャノーラ油の長持ち機能を向上させる当社の独自製法「UL製法」に、フライ時の色度上昇を抑制できる新製法「クリスタル製法」を組み合わせて開発したフライ油。従来の長持ち油が持つ酸価の上昇を抑制する効果に加え、一般的なサラダ油と比較して着色抑制効果も強化されました。長く使えるとともに、使いこんでも油に色がつきにくいことが特長です。また、においも少ないため、作業環境の改善も期待できます。＜展示会概要＞

期間 ： 2月18日(水)～2月20日(金) 10：00～17：00 （最終日は16:00まで）

場所 ： 幕張メッセ （千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

入場 ： 事前登録制