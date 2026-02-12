ビジネスワーカー向け滞在型賃貸サービス事業を展開するAnyplaceへの投資実行

みずほリース株式会社

みずほリース株式会社（代表取締役社長 中村 昭、以下「みずほリース」）は本日、ビジネスワーカー向け滞在型賃貸サービス事業を取組むAnyplace Inc.（本社：米国カリフォルニア州サンフランシスコ、CEO：内藤 聡、以下「Anyplace」）へ出資しました。

１． 背景

みずほリースは、中期経営計画2025において、目指す姿の実現に向け飛躍的な成長を遂げるため、「挑戦・変革・成長」をキーワードに、事業ポートフォリオの変革や経営基盤強化への取り組みを進めています。不動産本部では、「不動産業務を通じて社会に貢献する」ことを目指し、社会基盤となる不動産を通じ多岐にわたるソリューションを提供しています。また、事業領域を拡大し、インオーガニック分野への注力を推進しております。

2. 出資先の事業概要

Anyplaceは、「work-friendly accommodations（仕事に適した宿泊施設）」をノマド・リモートワーカー向けにサービス提供しています。高まる顧客ニーズに対応すべく、生産性を最優先したワーク＆滞在環境を拡大しております。

今般、Anyplaceのseries B-2ラウンドに参加致しました。ニッチな市場ながら着実な実績と更なる事業成長を目指すAnyplaceへ投資することにより、みずほリースの不動産事業におけるバリューチェーン拡大へ挑戦していきたいと考えております。

3. 出資先の会社概要

(１)会社名: Anyplace Inc.

(２)所在地: 1254 Mission St, ♯201,San Francisco,CA,94103

(３)代表者の役職・氏名: CEO 内藤 聡

(４)設立年月日: 2015年2月

(５)URL: https://www.anyplace.com/

(６)事業内容: リモートワーカー向け賃貸住宅サービス

【お問い合わせ先】

みずほリース株式会社 経営企画部

TEL 03-5253-6540