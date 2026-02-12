【丸大食品】新たなおいしさの幕開け　『燻製屋』シリーズに新商品が登場！

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤 勇二)は、人気の『燻製屋』シリーズから「燻製屋熟成ウインナー 旨辛チョリソー」「燻製屋熟成ウインナー ブラックペッパー」「燻製屋 とろける濃厚チーズ」の3種を2026年３月上旬から全国のスーパーマーケット等で発売いたします。

燻製屋熟成ウインナーは、原料肉に豚肉のみを使用し、でんぷんなどの結着材料は一切使用していない、業界で初めて特定JAS（現特色JAS）に認定されたウインナーです。発売30周年を迎えた今期は、フレーバー商品として展開した「燻製屋ウインナー レモン＆パセリ」が多くのお客様からご好評を得ることができ、さらに映画タイアップなど様々な施策を行うことで燻製屋シリーズ全体の伸長につながりました。来期は燻製屋シリーズのさらなる売上拡大に向け、燻製屋ウインナーの【ジューシーな肉の旨み】と【人気のフレーバー】を掛け合わせた新商品を発売いたします。

燻製屋ウインナー新フレーバーについて

朝食やお弁当の定番として愛されているウインナーですが、ウインナーの魅力をさらに広げたいという想いから新フレーバーの開発を行いました。ジューシーな肉の旨みをベースに各フレーバーの特長を合わせることで、夕食やリラックスした時間など、さらなる食シーンの広がりと多様化する消費者のニーズをとらえた商品として発売いたします。

■商品特長

～燻製屋熟成ウインナー 旨辛チョリソー～

アンケート調査結果から見えた、お客様の声を大切にしたチョリソーを開発しました。調査によるとチョリソーをよく購入される方々は、強い辛さよりも程よい辛さと旨みのバランスを求めていることがわかりました。この結果をもとに、辛みや旨みに特長のある唐辛子を組み合わせて「肉の旨み」と「唐辛子の辛さ」がバランスよく調和する絶妙なおいしさを目指しました。一口食べれば、スモークの香りとジューシーな旨みが広がり、ピリッとした辛さが夕食やお酒のおつまみにも最適です。

～燻製屋熟成ウインナー ブラックペッパー～

燻製屋ウインナーのジューシーな肉の旨みに深みと複雑な風味が特長の燻製黒胡椒を配合し、夕食やおつまみにもぴったりな大人の味わいに仕上げました。また、黒胡椒をより感じていただけるようにスモーク感を調整しました。

～燻製屋 とろける濃厚チーズ～

カマンベールチーズパウダーを配合した濃厚なプロセスチーズを用いて、ジューシーな肉の旨みに負けないチーズの風味も楽しめるコク深い味わいのソーセージに仕上げました。夕食やおつまみはもちろん、お子様にも人気のフレーバーでお弁当やおやつなど幅広い食シーンにお使いいただけます。

※「燻製屋ウインナー レモン＆パセリ」、「燻製屋 とろける濃厚チーズ」は特色JAS規格ではありません。燻製屋シリーズの紹介

丸大食品株式会社

私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。

この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。