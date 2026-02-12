映画公開記念イベント『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』ウォーターアドベンチャー in ハワイアンズ

常磐興産株式会社『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』ウォーターアドベンチャー in ハワイアンズ

常磐興産株式会社（本社：福島県いわき市）が運営するスパリゾートハワイアンズは、春休み

からゴールデンウィークにわたるイベントとして「『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』ウォーターアドベンチャー in ハワイアンズ」を、2026年3月20日(金)～5月6日(水)に開催いたします。

2026年2月27日（金）公開の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』をテーマに、ハワイアンズのプールエリアをメイン会場とし、春休みからゴールデンウィークの春の行楽シーズンに、家族みんなで楽しめるイベントとなっております。また、日にち限定で、ドラえもんとの撮影会も実施いたします。

◆『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』ウォーターアドベンチャー in ハワイアンズ開催概要

1. 期間 ： 2026年3月20日（金）～5月6日（水） 48 日間開催

2. 会場 ： スパリゾートハワイアンズ内 ウォーターパーク・スプリングパーク

3. 時間 ： スパリゾートハワイアンズ開館時間に準ずる

4. 参加費 ： 無料 ※別途スパリゾートハワイアンズの入場料が必要です。

◆イベント詳細

「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」わくわくプールランド

大きなドラえもんバルーンが目印！

・流れるプール

ゆったりと流れながら、ドラえもんとなかまたちを探してみよう。

・レインボースライダー

いつもの滑り台が、ドラえもんデザインに。

水中バギーも登場して、すべるたびにワクワクが広がります。

・ウォーターシューティング

水でっぽうを使って、的をねらうチャレンジコーナー。

・水でおえかき

海の生き物たちを描いてみよう。

何度でも描いて消えちゃう、楽しいお絵描き体験コーナー。

「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」クイズラリー

クイズとスタンプのラリースペース。

答えを考えながら進んでいきます。無事にゴールできるかな？

・ボール投げチャレンジ

クイズラリーの最後に挑戦できる体験コーナー。

ドラえもん フラダンス体験ステージ

ステージで行う、参加型のフラダンスショー。

ドラえもんと一緒に、楽しく体を動かそう。撮影タイムもあります。

1. 日時 ： 3月 20日(金)、21日(土)、4月4日(土)、5日(日)、18日(土)、19日(日)、25日(土)、26日(日)、5月 6日(水)

2. 時間 ： 15：00～15：30

※参加無料。

ドラえもん 撮影会

ドラえもんと一緒に写真が撮れる、記念撮影ステージ。

思い出づくりにぴったりです。

1. 日時 ： 3月 20日(金)、21日(土) 、4月4日(土)、5日(日)、18日(土)、19日(日)、25日(土)、26日(日)、5月 6日(水)

2. 時間 ： １.11：30～ ２.17：00～

3. 会 場 ： スパリゾートハワイアンズ内 ビーチシアター

※参加無料。

※各回定員40組。定員になり次第、受付を終了します。

※詳しい参加方法は後日公式サイト、SNS等で公開いたします。

※ドラえもんと一緒に写真撮影ができます。写真はお客様のお手持ちのカメラでご同行者様・

ご自身での撮影となります。

※3月20日（金）は２.17：00～のみの開催となります。

◆映画のご紹介

そこは、地球の中心に最も近い、海の底。

謎ガナゾよぶ未知の世界！息をのむ、ビックリドッキリ海底大冒険！！

夏休みにキャンプの行き先で意見が分かれたのび太たちは、ドラえもんの提案で海の真ん中でキャンプをすることに！

ひみつ道具の「水中バギー」と「テキオー灯」を使い様々な生き物に出会いながら海底キャンプを楽しむ５人。

沈没船を発見したことをきっかけに、謎の青年・エルと出会う。

なんと彼は、海底に広がる＜ムー連邦＞に住む“海底人”だった！

陸上人を嫌っている海底人はのび太たちを信用することができない。

そんな中、「鬼岩城が…活動を始めました！！」との知らせが届く。

海底人が恐れる“鬼岩城”とは、一体何なのか…？

仲間を信じる心を胸に、地球の命運をかけた大冒険に、いざ出発！

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、2026年２月27日(金)に公開！

【公式サイト】https://doraeiga.com/2026

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026