【オリエンタルヒルズ沖縄】極上の滞在と絶景に映えるフライングドレスの「フォトウエディングプラン」販売開始

全14棟、東シナ海を望む高台に佇む全室プール付きスイートヴィラ＆オーベルジュ「オリエンタルヒルズ沖縄(https://or-okinawa.com/)」（沖縄県恩納村）は、2026年2月14日（土）より、極上の滞在と絶景に映えるフライングドレスでの撮影が叶う「フォトウエディングプラン」の販売を開始します。

エメラルドグリーンの海を一望する「オリエンタルヒルズ沖縄」の高台で撮影したワンシーン

オリエンタルヒルズ沖縄は、約2万坪の広大な敷地を有し、恩納村の海を一望する高台に位置する、海と空が溶け合うような絶景のロケーションです。

このたび販売を開始する「フォトウエディングプラン」では、その絶景を背景に、沖縄の風を受けてフライングドレスが美しく舞い上がる瞬間をはじめ、開放感あふれるラグジュアリーなエントランスや、大理石の床のリフレクションが映えるロビーなど、敷地内の多彩なスポットでの撮影が可能です。さらに、沖縄ならではのビーチでのショットも含め、合計150カットのフォトウエディングプランをご用意いたしました。

本プランは、全室プール付きスイートヴィラでのご宿泊と、ウエディングスペシャルディナーがセットになった滞在型のフォトウエディングプランです。

記念日をより特別な一日にするための本プラン限定オプションとして、ミニウエディングケーキ、ウエディングエステ、フルーツフロートなどもご用意しており、お二人のご希望に合わせて、より充実した祝福のひとときをお過ごしいただけます。

ここにしかない、オリエンタルヒルズ沖縄ならではのフォトウエディングをご体感ください。

【オリエンタルヒルズ沖縄】フォトウエディングプラン

大理石のリフレクションが美しいロビー客室へと続くアプローチ円形モニュメント越しに恩納村の風景を望むエントランス海を一望する高台へ続くアプローチ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=f39ViwUwlZU ]1. 海と空を望む、静寂に包まれた極上の滞在

恩納村の海を一望する高台に佇むオリエンタルヒルズ沖縄。

約2万坪の広大な敷地に、たった14棟のスイートヴィラ。全室スイート＆プール付きの客室で極上の滞在をお楽しみいただきながら、フォトウエディングのお仕度をしていただけます。

エグゼクティブスイート

70m²/バス・トイレ付き

テラスとプール含め162平方メートル

定員 1名～2名

ベッド 幅120cm × 長さ200cm 2台

リビング、ベッドルーム、バスルームに大きな窓を配し、開放的な景色とともにお過ごしいただけます。朝食は和朝食またはアメリカンブレックファーストをルームサービスでご提供します。

※写真は客室一例です。

２．フライングドレス×ラグジュアリーフォト

視界を遮るもののない高台のロケーションと、誰にも邪魔されないプライベートな空間で、フライングドレスが風を受けて美しく舞い上がる瞬間など、「オリエンタルヒルズ沖縄」ならではの、象徴的でタイムレスな撮影を叶えます。

３．ウエディングスペシャルディナー

フォトウエディングの余韻をそのままに、優雅な空間でゆっくりと味わう、特別なコースディナーをご用意。フレンチ・鉄板焼き・鮨の３人のシェフが腕を振るうウエディングスペシャルディナーをご堪能いただけます。

◇プラン概要

◆プラン名

オリエンタルヒルズ沖縄「フォトウエディングプラン」

◆内容

2名様1泊ご宿泊（ご朝食付）、ウエディングスペシャルディナー、写真150カット（敷地内＋ビーチでのフォト撮影）、新郎新婦様の衣装、ヘアセット・メイク（ヘアチェンジ1回含む）、アクセサリー、アーティフィシャルブーケ・ブートニア、結婚証明書、フォトフレーム

※写真はすべてデータでのお渡しとなります。

◆料金

4月～10月 1室2名様 1泊 520,000円（消費税・サービス料込）

11月～3月 1室2名様 1泊 450,000円（消費税・サービス料込）

※4月28日～5月3日、8月10日～8月15日、12月28日～1月3日は、除外日となります。

※宿泊数や人数の追加はご相談ください

◆ご予約・お問い合わせ

フォトウエディングに関するご相談は、お電話にて承ります。

TEL：098-966-1611



＜ウエディングスペシャルディナー＞

～Menu Un Jour a Deux（ムニュ・アン・ジュール・ア・ドゥ）～

祝福と輝きに包まれたオリエンタルヒルズ沖縄の晩餐

Menu（一例）

※季節や仕入れ状況により内容が変更となる場合があります。

Amuse

オマール海老のポッシェ アメリケーヌ風味のビーツのピュレをソースに替えて

最旬彩り野菜たちのジャルダンドボヌール ビーツのレースチュイルを添えて

Entree

沖縄県あぐ一頬肉のオリオンビール煮込み

レンティーユのディジョン風と地物の野菜たちに囲まれて

Veloute

セロリラヴのブルーテ ヴァニーユのエキューム

Poisson

活真鯛のポワレ 幸せ色したヴァンブランソースで旬の沖縄葉野菜のエチュベと共に

Granite

お口直しはシャンパーニュのグラニテとオレンジのエスプーマで

Plat de Resistance

真空低温調理で驚くほど柔らかくジューシーに仕上げた

石垣牛フィレ肉とフォアグラのソテー トリュフの香るソースマデール

OSUSHI

握り鮨 (本鮪・車海老・白身・雲丹)

Avant-Dessert

フランボワーズのソルベとフィアンティーヌ

Grand Dessert

クレームダンジュ ～天使のクリームグリオットチェリー

＜フォトウエディングオプション＞

◆撮影・衣装

・ウエディングドレス追加（1着） 20,000円（税込）

・タキシード追加（1着） 10,000円（税込）

・ショートムービー（約1分／ドローン撮影付き） 40,000円（税込）

◆その他の滞在オプション

・ミニウエディングケーキ 10,000円（税込）

・ウエディングエステ 45,000円（税込）

・フルーツフロート

厳選フルーツアソート 25,000円（税込）

シャンパンセレクト ※料金は内容により異なります

※オプション内容は、季節や仕入れ状況により変更となる場合があります。

※詳細はご予約時にご案内いたします。

サンフロンティアホテルマネジメント株式会社

サンフロンティアホテルマネジメント株式会社は、「心温かい楽しいホテル」をテーマに、心温かいスタッフによるサービスと、きめ細やかでパーソナルなおもてなしにより、お客様へ「心身のご満足」と「快適なホテルステイ」をご提供します。ホテル運営の目的は、ご利用いただいたお客様お一人おひとりに、癒しの時間と空間をご提供し、心豊かにお過ごしいただき、最高の笑顔でご出立いただくこと。ホテルのハード面だけではなく、設備・内装やオペレーションに至るまで、どこまでもお客様視点にこだわり「また何度でも帰ってきたい」と感じていただけるホテルを目指しています。

【会社概要】

会社名：サンフロンティアホテルマネジメント株式会社

代表取締役会長：堀口 智顕

代表取締役社長：柳村 一幸

設立：2015年8月

本社：東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日比谷ビル8階

事業内容：ホテル開発・運営事業等

運営客室数：32棟3,649室（2026年2月5日現在）

URL：https://www.sfhm.co.jp