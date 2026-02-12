【丸大食品】『おうちでトルティーヤ』シリーズより「おうちでトルティーヤ タコスミート」が新発売！ご自宅で簡単にタコスパーティーをお楽しみいただけます。

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤勇二)は、『おうちでトルティーヤ』シリーズの「おうちでトルティーヤ タコスミート」を、2026年 3月上旬から全国のスーパーマーケット等で発売いたします。

■『おうちでトルティーヤ』シリーズ

ご自宅で簡単にタコスパーティーをお楽しみいただけるよう、2025年9月よりコーンフラワーを配合したトルティーヤ生地「おうちでトルティーヤ」を販売しました。そのトルティーヤ生地とも相性ピッタリな「おうちでトルティーヤ タコスミート」を今回発売することで、より手軽にメキシカンを味わっていただけるシリーズとなりました。

【商品名】おうちでトルティーヤ タコスミート

■商品特長

■タコスミートと相性ピッタリ！「おうちでトルティーヤ」

■商品企画・開発への思い

1. 2025年にSNSなどでも話題になった「タコス」や「トルティーヤ」などのメキシコ料理をご自宅で簡単に楽しめるよう、「おうちでトルティーヤ」の商品開発をスタートしました。

2. 2025年秋に「おうちでトルティーヤ」のトルティーヤ生地商品を販売した後に、具材の準備の時間を短縮することでより身近なメニューになるのではないかという思いで「おうちでトルティーヤ タコスミート」を今回発売いたします。

3. ご自宅のパーティーを想定し、どなたでも食べやすい味わいにするために、本格感がありながらも辛さをおさえた配合にこだわりました。

4. 「おうちでトルティーヤ タコスミート」はトルティーヤ生地との相性はもちろん、ご飯にのせて『タコライス』など、その日の気分に合わせてお召しあがりいただけます。

5. 常温で保存できる商品のため、ストックしやすい仕様となっております。

■おうちでトルティーヤシリーズ 商品紹介

・ラインアップ

丸大食品株式会社

私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。

この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。