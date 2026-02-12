「平日に泊まろう！」キャンペーン、2026年度も継続実施！

一般社団法人日本旅行業協会

（一社）日本旅行業協会（Japan Association of Travel Agents：会長 高橋広行）は国内旅行需要の平日シフト・平準化による総需要拡大、混雑緩和、旅の満足度向上を目指して2024年度より実施している「平日に泊まろう！」キャンペーンを2026年度も継続実施いたします。

インバウンドを含めた国内旅行が大きく伸長している中、GWや土日、連休への需要の集中、特定地域での訪問客の著しい増加や時期の集中による観光地の混雑など、持続可能な観光の実現に向けて、観光産業全体にとって障壁となる課題が顕在化しています。JATAではこの課題解決の一助として、会員各社と協力して平日への需要のシフト・平準化による混雑緩和と満足度向上、また、国内旅行の総需要拡大を目指して2024年度から取り組んでいるキャンペーンを、次年度も継続して行うことといたしました。

本キャンペーンは、平日旅行（平日に宿泊）に特化したキャンペーンとして、平日に宿泊したお客様に抽選で次回のご旅行に使えるクーポンが当たるという内容です。業界全体で一体となり、このキャンペーンを展開していくことで、混雑緩和や需要の平準化はもとより、国を挙げての休暇取得促進（「ポジティブ・オフ」「休み方改革」）や自治体での各種取組（「ラーケーション」等）と連動した休暇取得促進のムーブメントを醸成し、関係する皆様と連携しながら課題解決と旅行需要の拡大に努めてまいります。

１．「平日に泊まろう！」キャンペーン概要

◆応募対象：JATA会員旅行会社で1人10,000円以上の平日宿泊を含む旅行を購入した方

◆宿泊期間：

第一期 2026年4月1日～6月30日 （7/5応募締切）

第二期 2026年7月1日～9月30日 （10/5応募締切）

第三期 2026年10月1日～12月25日 （2027.1/5応募締切）

第四期 2027年1月4日～3月31日 （4/5応募締切）

◆賞品：各期40名様に次回のご旅行に使える旅行クーポン券が当たる（3万円、1万円 各20名様）

２．キャンペーンサイト： https://heijitsu.jp(https://heijitsu.jp)

３．キャンペーンに関するお問い合わせ

「平日に泊まろう！」キャンペーン事務局

TEL：03-5470-4404

e-mail：jimukyoku@heijitsu.jp

【受付時間】平日10:00～18：00（土・日・祝・年末年始を除く）