SMTS2026で地方創生へ向けた「体験型」シティプロモーション提案

サンデン・リテールシステム株式会社

サンデン・リテールシステム株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：森益哉）は、2026年2月18日（水）から20日（金）まで幕張メッセで開催される「スーパーマーケット・トレードショー2026」に出展いたします。

「スーパーマーケット・トレードショー2026」 展示スペースイメージ図 （場所：ホール4 小間番号：102）

今回は「モノからコトへ、体験を創る新しい売り場のカタチ。」をテーマに、地方創生を軸とした新たなシティプロモーションを提案します。当社の主要生産拠点である群馬県前橋市を舞台としたオリジナルアニメ「前橋ウィッチーズ※1」の世界観を再現し、物販機を搭載した体験型のトレーラーハウスの展示※2や、ファンが物語の舞台となった場所で聖地巡礼などを「体験」し「集う」新しい地方創生の未来像を提案します。

また、前橋市長による地方創生の未来などに向けたビデオメッセージの公開に加え、最終日の2月20日（金）には、前橋副市長が会場内を視察され、地域活性化に向けた取り組みの展示内容もご覧いただく予定です。

■その他の展示内容

単に製品（モノ）を購入するだけでなく、購買体験・製品の受け取り・関連イベント参加などを一連の「楽しい体験や喜び（コト）」として提供する、次世代売り場や省エネや省人化といった、小売業界が直面する社会課題の解決につながる具体的な提案も同時にご紹介します。

・ガチャガチャ自動販売機「ガチャえもん(https://www.sanden-rs.com/news/newsrelease/news_20260204.html)」などエンターテインメント市場に着目した体験型マシン

・宅配ロッカーや自動販売機を活用した新しい受け取り、販売体験の提案

・環境対応製品だけでなく熱中症対策製品、冷凍・冷蔵物流コンテナ、温度管理システム等を提案

また、2026年4月1日の社名変更に先立ち、本展示会ブースにて新しいコーポレートロゴを初公開いたします。

※1 前橋ウィッチーズとは 株式会社バンダイナムコフィルムワークス内のサンライズスタジオが制作し、2025年4月から6月まで放送されたオリジナルテレビアニメーション作品です。サンライズスタジオによる新作オリジナルアニメーション！5人の歌う魔女見習いの物語―アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」、NHK連続テレビ小説「虎に翼」を描く吉田恵里香氏がシリーズ構成を担当！魔法が込められた歌でお客さんの願いを叶えながら、欠点を抱える5人の魔女見習い自身の成長を描く新たな青春物語！メインキャスト5名が作中の魔女見習い「前橋ウィッチーズ」として声優アイドルユニットを結成、OP/ED,各話挿入歌の歌唱とライブイベントを実施！オープニングテーマ「スゴすぎ前橋ウィッチーズ！」は「モーニング娘。」を手掛けた、つんく♂氏が作詞を担当！平成リバイバルなサウンドに令和のエッセンスが盛り込まれた魅力的な楽曲を展開！

※2 展示会でのグッズ販売はありません。本製品はプロトタイプであり、製品化およびサービス開始時期については、今後の市場の反応を見て決定する予定です。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43308/table/65_1_72c8d2f837ceeb80e929488d0343f151.jpg?v=202602120651 ]

※ 詳細は公式サイト（https://www.smts.jp/jp/index.html）をご参照ください。