「DeNA × AI Day 2026」3月6日（金）渋谷ヒカリエでリアル開催

株式会社ディー・エヌ・エー（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO:岡村信悟、以下DeNA）は、2026年3月6日（金）に渋谷ヒカリエにて、AIカンファレンス「DeNA × AI Day 2026」を開催します。

「AIオールイン」宣言から1年、DeNAは全社を挙げてあらゆる領域でAIを用いた効率化と創造性の両立を追求してきました。本カンファレンスでは、AIによってもたらされた変化の熱量を確かな成果として、登壇発表や現場エンジニアとの対話、デモ体験ができる展示ブースなどリアルな場ならではの体験でお届けします。

3レーン・全20以上のセッションでは、横浜DeNAベイスターズのチーム強化を支える「投手AI」の本格運用事例や、2026年3月19日開業予定の没入型体験施設「ワンダリア横浜」におけるAI自律型エージェントを活用した開発プロセスなど、DeNAならではの知見を発表します。

また、イベントの締めくくりとなるクロージングセッションには、代表取締役会長の南場智子が登壇いたします。

■イベント概要

▪️DeNAについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13971/table/172_1_caf0a7c4dadf5adbcb660badfb1b38fd.jpg?v=202602120651 ]

DeNAは、「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」というミッションのもと、ゲーム、ライブコミュニティ、スポーツ・まちづくり、ヘルスケア・メディカルなど幅広く事業を展開していることが特長です。創業以来、挑戦心あふれる社員の強い情熱と高い技術力を中軸に数々の事業を生み出し、顧客ニーズを的確に捉えた付加価値の高いサービス開発から運用までを行っています。現在、AIを中核とした中長期の成長に向けて、AIエキスパートチームを中心に生産性向上・既存事業の競争力強化のほか、新規事業の創出・グロースに取り組んでいます。1999年3月設立、東証プライム市場上場（銘柄コード:2432）。詳細はhttps://dena.com/jp/