【3日間限定15％OFFセール】まずは食べて味からはじまる「浜通り応援企画」をふくしま市場にて2月13日(金)より開催！

株式会社スペースワン

福島県産品通販サイト「ふくしま市場(https://fukushima-ichiba.com/)」(運営:株式会社スペースワン/所在地:福島県郡山市)では、2026年2月13日(金)から2月15日(日)の3日間、浜通り地域の対象商品を15％OFFでお買い求めいただける特別セールを開催いたします。

水産加工品、お酒、スイーツなど、浜通りの豊かな風土と生産者のこだわりが詰まった商品を、より手に取りやすい価格でお届けします。

【企画の背景:震災から15年、今伝えたい「味わう体験」】

東日本大震災から間もなく15年。浜通り地域の生産者は、今もなお、品質と安全性を徹底して追求し、商品づくりに真摯に向き合い続けています。

私たちは、単なる「支援」としての購入だけでなく、実際に食べてその「美味しさ」に驚き、商品のファンになっていただくことこそが、真の応援に繋がると信じています。

本企画は「浜通りの商品の美味しさや魅力を、まずは気軽に味わってほしい」という想いから生まれました。自分へのご褒美や、大切な方への贈り物として。この機会にぜひ、浜通りの「今」を味わってみてください。

【キャンペーン概要】

【注目商品】

- キャンペーン名:まずは食べて味からはじまる 浜通り応援企画- 実施期間:2026年2月13日(金)10:00 ～ 2月15日(日)23:59- 内容:ふくしま市場内、浜通り地域(いわき市、相馬市、南相馬市ほか)の対象商品が15％OFF(一部対象外の商品がございます)- ふくしま市場セール会場(2月13日(金)AM10:00スタート):https://fukushima-ichiba.com/collections/hamadori_campaign

※表示価格はすべて税込・送料込です。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されております。naturadistill 固有種蒸溜酒

株式会社Kokage(川内村)

モジ、ニオイコブシ、橘、ジュニパーベリーなど、日本の固有植物の香りを重ねたクラフトジン。日本独自の自然を感じさせる、爽やかな柑橘香と森を思わせる奥行きのある香りが特徴です。

<販売価格>

6,100円⇒ <15％OFF>5,185円

▼商品ページ▼

https://fukushima-ichiba.com/products/n507a02

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されております。home MEAD

里山養蜂園(南相馬市)

南相馬市産はちみつを使用したミード酒（蜂蜜酒）。口に含むとほのかな酸味と爽やかさを感じると同時に、どこかホッとするホームメイドの味わいです。

<販売価格>

250ml 3,230円⇒<15％OFF>2,822円

500ml 5,300円⇒<15％OFF>4,505円

▼商品ページ▼

https://fukushima-ichiba.com/products/n508a01

浜福のタコシウマイ

株式会社トーシン(新地町)

「第2回日本全国ご当地冷凍食品大賞2025-2026」金賞受賞。常磐ものの新鮮なタコの旨味を活かし、もっちりとした皮でふんわり包んだ冷凍シウマイです。

<販売価格>

2箱セット 3,900円⇒<15％OFF>3,315円

▼商品ページ▼

https://fukushima-ichiba.com/products/n499a01

蔵醍醐 クリームチーズの味噌漬け

株式会社菅野漬物食品(南相馬市)

濃厚でなめらかなクリームチーズを、ふくよかな旨みと甘みを引き出した独自ブレンドの味噌で、じっくり低温熟成。和と洋、二つの発酵の魅力が重なり合い、お酒のおつまみにはもちろん、ご飯にも合う驚きの一品です。

<販売価格>

アソートセット 4,460円⇒<15％OFF>3,791円

▼商品ページ▼

https://fukushima-ichiba.com/products/n14712

ふくしま市場とは

「ふくしま市場」は、福島県内の約300の事業者、850品目を超える福島県産品を取り扱う通販サイトです。福島県産品の通販としては最大の規模であり、手作りの逸品や愛情込めた商品を直接産地からお届けしています。ぜひ自慢の逸品をお取り寄せください。

【ふくしま市場】https://fukushima-ichiba.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

運営会社:株式会社スペースワン

担当:販売企画部 加藤・遠藤

TEL:024-954-9930

MAIL:shop@spacexone.com