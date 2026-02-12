つちうらサウンド・アーカイブ・プロジェクト実行委員会

「つちうらサウンド・アーカイブ・プロジェクト」による、サウンドインスタレーション・イベント。

歴史ある東光寺の空間を舞台に、ワークショップで市民が収集した「土浦の音」と、市民が手づくりした「光のまゆ」と題した工芸品、そして生演奏を融合。

最先端の音響技術「2chスピーカーによるバイノーラル音響」により、立体的で豊かな音の風景に包まれる一日限りの展示です。

消えゆく地域の音をデジタルアーカイブとして保存し、最新の音響技術とアート表現を結びつけ、未来の世代へ受け継いでいく取り組みです。

【音と光の建築 at 東光寺】

2月23日 (月・祝) 19時開演

入場無料 ※要予約・先着順

醫王山東光寺 (茨城県土浦市大手町3-14)

https://tsuchiura-tokoji.com

■ 予約方法

メールにて「お名前（代表者名）」と「ご予約人数」を記載の上、contact@bbmusic.tokyo まで

■ 主催：つちうらサウンド・アーカイブ・プロジェクト実行委員会

■ 企画：Beyond Boundary Music

■ プロジェクト統括ディレクター：中村 浩之

■ 協力：NPO法人まちづくり活性化土浦 / 土浦界隈まちづくり研究会

■ 助成：令和7年度 土浦市協働のまちづくりファンド認定事業

■ 関連URL

公式Webサイト：https://tsuchiura-sound-achib.netlify.app

土浦市公式ページ：https://www.city.tsuchiura.lg.jp/sp/kankyo-kotsu-machizukuri/shiminkatsudo-kyodosuishin/kyodonomachizukurifundjigyo/page022657.html