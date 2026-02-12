【シントトロイデン】 株式会社アクト様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社アクト様（本社：愛知県名古屋市）と2025-2026シーズンのカナリアススポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

株式会社アクト様は2024－2025シーズンからの継続となり、2シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、カナリアススポンサー契約に至りました。

【 株式会社アクト様 コメント】

「私たちアクトは再エネ発電事業をメイン事業とし、未来の環境問題解決に取り組んでいる企業です。スポーツ振興支援や子どもたちのためのスポーツ教室開催など、事業の枠を超えて地域と関わる機会を大切にしてきました。STVVのスポンサーとして、スポーツと同様に挑戦を続け『未来へつなぐ』をビジョンとし、さらなる成長と社会貢献を目指して参ります。今後とも、ご理解・ご支援のほどを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」

■会社概要

社名： 株式会社アクト

代表者：筑紫 大

所在地： 愛知県名古屋市名東区八前2-118

事業内容：建築工事業、とび・土工工事業、電気工事業

公式サイト：https://www.eco-act.jp/



【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。