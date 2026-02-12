仙台発・地方創生ベンチャー「全力優」が、新卒・第2新卒採用本格化に伴い採用イベントを開催

株式会社全力優

地方創生事業や日本初（※）の首長向け自治体経営情報誌「首長マガジン」を展開する株式会社全力優（ぜんりょくすぐる 本社：宮城県仙台市、代表取締役：菅野 永、以下「全力優」）は、2027年4月入社の新卒・第二新卒採用を本格的に開始することを決定いたしました。

また2026年3月の事業拡大に伴うオフィス移転も記念し、2026年3月28日（土）14時より、特典付「仙台ベンチャー×地方創生キャリアトーク」イベントを開催いたします。

※…自社調べ

背景

宮城県では、若年層が就職を機にやりがいや成長を求めて県外へ流出する現状が続いています。全力優は、この課題に対し強い問題意識を感じてきました。 地方創生の最前線には、全国1,788自治体の首長と同じ視座に立ち、行政機関と連携しながら地域を動かせる「やりがい」と「成長環境」があります。

こうした社会貢献性が高く、自身の可能性を追求できるフィールドを若年層に向けて仙台で提供するため、全力優は新卒・第二新卒採用を本格的に開始いたしました。現在、この挑戦を加速させるべく事業拡大に伴うオフィス移転も進めており、新たなステージで共に歩む仲間を求めています。

オフィス移転について

全力優は、事業拡大および組織強化に伴い、2026年3月よりオフィスを仙台市中心部の青葉区一番町へと移転いたします。 東北経済の中心地である「一番町」にて業界の頂点（一番）を目指すとともに、アクセスの向上により全国の自治体・企業の皆様との接点を強化いたします。この移転により、全国の自治体やパートナー企業との連携をさらに深化させ、チーム一丸となって「地方から日本をよくする」ための挑戦を加速させてまいります。

移転前

宮城県仙台市若林区清水小路６番地の１

移転後

宮城県仙台市青葉区一番町2丁目3-22 仙台ビルディング1号館4階

特典付き「仙台ベンチャー×地方創生キャリアトーク」の概要

当日は、仙台で学生時代を過ごし、公務員や銀行員という安定したキャリアを歩んだ後に起業した代表・菅野 永が登壇します。 なぜ仙台の地で起業を選び、全国を相手にビジネスを展開しているのか。安定を捨ててまで求めた「有意義な人生」への渇望や地方でのキャリア、自己成長について自身の原体験を交えて語り尽くします。

菅野によるプレゼンテーションの後は、参加者の皆さんと菅野が少人数で語り合うグループディスカッションを実施します。就職活動や将来のキャリアについての悩み、起業への想いなどをざっくばらんに相談できる場を用意しています。

なお、本イベントに参加いただいた方には特典として、今後全力優が開催する地方創生に関わるイベントや、選考直結型の特別プログラムへの優先的なご案内を予定しています。

イベント概要

採用情報

- テーマ： 仙台ベンチャー×地方創生キャリアトーク ―地方から日本をよくする『仕組み』を全力で作るには―- 日時： 2026年3月28日（土）14:00～15:30- 会場： 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目3-22 仙台ビルディング1号館4階 全力優オフィス内イベントスペース ※Zoomでのハイブリッド配信も実施。- 対象： 大学3～4年生、および第二新卒層- 内容：- - 代表プレゼン：公務員・銀行員時代の経験から見えた「公民連携」の可能性- - 座談会・グループディスカッション：代表と本音で語る、仙台でのキャリア形成と自己成長- 申込方法：https://z-suguru.peatix.com/view

現在、全力優では事業拡大を背景に、首長マガジン事業および地域パートナー事業において、次世代の地方自治体を支える新たなメンバーを募っています。また公式サイトでは、代表・社員のインタビューや創業ストーリーを公開しており、入社のきっかけや業務の醍醐味など、弊社のリアルな雰囲気を感じていただけます。今後もコンテンツを随時更新予定ですので、ぜひご確認のうえ、お気軽にご応募ください。

採用情報：https://z-suguru.co.jp/recruit/

コラム（社員インタビュー等）：https://z-suguru.co.jp/column/

全力優とは

株式会社全力優は、「自治体×ビジネス」で地方創生をリードする仙台発のベンチャー企業です。

日本初の首長向け経営情報誌『首長マガジン』による情報発信と、自治体と連携して起業家を育む『地域パートナー事業』を両輪として事業を展開しています。

企業理念である「良いわるだくみ」を原動力に、持続可能な地域社会を実現する新たなプラットフォームを全国へ構築しています。

企業名 ：株式会社全力優

代表者 ：代表取締役社長 菅野永

所在地 ：宮城県仙台市青葉区一番町2丁目3-22 仙台ビルディング1号館4階

設立 ：2018年6月

事業内容 ：地域パートナー事業、首長マガジン運営

URL ：https://z-suguru.co.jp/

首長マガジンとは

『首長マガジン』は、47都道府県知事および1,741市区町村長へ直接届けられる日本初の首長向け自治体経営情報誌です。自治体経営を知り尽くした首長OB・OGが企画・編集に参画する唯一無二の体制を構築しており、首長の関心事に特化した独自取材により、高い読者満足度・精読率をほこります。従来の営業活動では困難だった首長への直接アプローチを可能にする官民連携のプラットフォームとして、自治体と企業が共に地域課題へ挑むための接点構築を支援しています。

株式会社全力優コーポレートサイト「首長マガジン」 https://z-suguru.co.jp/magazine/

地域パートナー事業とは

地域パートナー事業は、行政機関と連携し、起業を志望する方の想いを実現する環境を整備する事業です。起業相談窓口の運営やワークショップの運営、個別メンタリング、地域おこし協力隊の活用支援などを通じ、年間100名以上の起業をサポートしています。

株式会社全力優コーポレートサイト「地域パートナー事業」 https://z-suguru.co.jp/regional/