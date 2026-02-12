2026 AUTOBACS SUPER GT Round2 ゴールデンウィークスペシャル前売チケット2月19日(木)10時より順次発売！

富士スピードウェイ株式会社

・国内最大級のGTレースSUPER GTを5月3日・4日のGWに富士で開催！

・最高速300km/hのスピードと爆音が目の前に！ご家族全員のハートを熱くする、国内最高峰のバトル！

・楽しめるのはレース観戦だけじゃない！キャンプやグルメ、音楽も楽しめるGW最大級の祭典！

富士スピードウェイは、国内カーレース最多の観客動員を誇る2026 AUTOBACS SUPER GT Round2 ゴールデンウィークスペシャルを、5月3日(日)・4日(月・祝)の2日間で開催します。

第2戦の舞台となる富士スピードウェイでは、世界遺産・富士山を望むコースで、最高速300km/hに達するレースが繰り広げられ、3時間に及ぶ極限バトルをお楽しみいただけます。

また、場内はグランドスタンドやキャンプエリアを備えており、キャンプやグルメ、音楽イベントも楽しめるのが特徴で、2日間で延べ８万人以上が熱狂する「国内最大級のモータースポーツ祭」です。

観戦チケットは、2月19日(木)午前10時より、全国のローソン、ミニストップの店頭端末およびローチケ、FSWオンラインチケットにて順次販売を開始します。

■ 2026 AUTOBACS SUPER GT Round2

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/357_1_8c0689a76ea621dd5c16c9e7d369a31a.jpg?v=202602120651 ]

併催レース・レーシングコース内のイベントなど詳細は後日告知！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/357_2_ff004252d7a83f2b29515faec24fb17a.jpg?v=202602120651 ]

■ 前売観戦チケット 金額は税込み

自由観戦エリア券（7,700円～）ほか、多様な券種をご用意しています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/357_3_b8f713013729d5dcbd4238992a30c885.jpg?v=202602120651 ]

チケット情報や、詳細はHPをご確認ください。

■ 高規格キャンプ場 「RECAMP富士スピードウェイ」

2月19日(木)より予約開始！

興奮と静寂が交差する 刺激的な非日常体験

昼間は眼前を高速で駆け抜けるレーシングカーに胸躍らせる没入度高い「興奮体験」

夜には昼間とは打って変わっての静けさと満天の星空に心落ち着かせる「静寂体験」

相反する2つの体験を一度に楽しむことができます。

宿泊されるお客様に昼間の興奮と夜間の静寂の双方を味わうことができる唯一無二の刺激的な非日常体験を提供してまいります。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/357_4_1e3b75a24bcb2f13de70d5b137344bf1.jpg?v=202602120651 ]

■「GWスペシャル」をテーマに、場内では様々なイベントを開催予定！！

●GWスペシャルライブ

今年もスペシャルライブを実施予定！アーティスト情報は後日発表します！

●グルメイベント

様々なキッチンカーを呼んでグルメイベントを開催します！

●ピットウォーク（抽選販売）・キッズウォーク（お子さま連れに限り無料）

レースと言ったらやっぱりピットウォーク！間近でマシンを見ることが出来ることに加え、ドライバーと交流するチャンスもあります！

●サーキットサファリ（抽選販売）

乗車しているバスの横をGTマシンが駆け抜けます！GTファンなら一度は体験してみてください！