株式会社ビーロット「B-Den（不動産クラウドファンディング）　株主様優待企画」に関するお知らせ

株式会社ビーロット（本社：東京都港区、代表取締役：宮内 誠、東証スタンダード：3452）では、

当社が手掛ける不動産クラウドファンディングのB-Den（ビデン）にて、前回の実施に引き続き、

株主様優待企画を実施することを決定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

１. 対象となる株主様

2025年12月31日時点の当社株主名簿に記載または記録された１単元（100株）以上を保有する株主様を対象といたします。貸株サービスをご利用中の方は対象となりません。

２. 株主優待の内容

上記の株主様を対象として、次のファンドへの出資を募集いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35396/table/104_1_d6cf715b88eda476f64144f2fc22a09a.jpg?v=202602120651 ]

３. お申し込み方法

株主様へ送付する「定時株主総会招集ご通知」に詳細のご案内を同封させていただきます。

B-Denホームページから、無料会員登録のうえ、お申込みをお願いいたします。

▼B-Den(https://b-lot-cf.com/)特設サイト(https://b-lot-cf.com/) ▼(https://b-lot-cf.com/investor/preRegister)無料会員登録はこちら(https://b-lot-cf.com/investor/preRegister)

4. B-Denの仕組み

5. 対象不動産（ビーロット大名ビル）

地下鉄空港線により空港から一直線でアクセス可能な、利便性が高い大名エリアに位置する、当社が手掛けた新築一棟オフィスビルです。また、大規模な再開発事業が進行中の天神エリアにも隣接しており、今後さらなる発展が期待される立地となっております。

近年のトレンドを取り入れつつ、周辺物件との差別化を図った外観デザインを採用。入居者目線で細部まで考え抜いた共有スペースを設けるなど、設計の隅々にまでこだわりました。

その結果、2026年2月10日現在、満室稼働中となっております。