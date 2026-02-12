トレンダーズ株式会社

トレンダーズ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒川涼子、東証グロース上場：証券コード 6069）と、株式会社LiB（所在地：東京都港区、代表取締役社長：松本洋介）は、ECコンサルティング事業における協業を目的とし、資本業務提携をいたしました。

- 資本業務提携の目的と今後の取り組み

当社はAmazonをはじめとしたECモールに特化した戦略コンサルティング・運用代行サービスを手掛ける、しるし株式会社の全株式を2025年12月1日付で取得し、子会社化いたしました。これによりECコンサルティング事業に進出するとともに、SNSとECモールを連携させた新しいマーケティングソリューションの開発に取り組んでいます。一方LiB社は2014年の創業以来「1人の可能性をどこまでも活かせる仕事のカタチをつくっていく。」をミッションに掲げ、逆求人型転職エージェント「LIBZ」に加え、業務設計・人材アサイン・運用を一括で担うアウトソーシング支援サービス「LIBZ BPO」を展開しています。

この度の資本業務提携により、LiB社の保有する人材調達力・業務設計力・DX推進ノウハウを活用することで、当社のECコンサルティング事業において提供ソリューションの拡充と顧客層の拡大を図ってまいります。

- 株式会社LiBについて

LiBは、「1人の可能性をどこまでも活かせる仕事のカタチをつくっていく。」というミッションに基づき、個人と企業のそれぞれに、事業を通じてアップデートとマッチングの仕組みを提供しています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社LiB

所在地：東京都港区芝浦3-6-14 Expert Tamachi 3階

設立：2014年4月

資本金：6億9,000万円（2025年9月末現在、資本準備金含む）

代表取締役社長：松本洋介

事業内容：逆求人型転職エージェント「LIBZ」の開発・運営／人材派遣／人材紹介業

HP：https://www.libinc.co.jp/

- トレンダーズ株式会社について

トレンダーズは、「トレンドを捉え、新しい時代を創る」をミッションに掲げ、ECコンサルティング事業・マーケティング事業・インベストメント事業の3つの事業展開を行っています。

＜会社概要＞

会社名：トレンダーズ株式会社

所在地：東京都渋谷区東3-16-3 エフ・ニッセイ恵比寿ビル8Ｆ

設立：2000年4月

資本金：6億4,804万円（2025年6月末現在）

代表取締役社長：黒川涼子

事業内容：ECコンサルティング事業／マーケティング事業／インベストメント事業

HP：https://www.trenders.co.jp/