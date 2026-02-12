App Ape Award 2025 大賞は「ChatGPT」 選定7アプリを発表

フラー株式会社

フラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎 将司、以下「フラー」）は、アプリ市場分析サービス「App Ape（アップ・エイプ）」で蓄積するデータをもとにユーザーに愛されたアプリを選ぶ「App Ape Award 2025」で、大賞など7アプリを選定しました。

App Ape Award 2025について

App Ape Awardは、フラー株式会社が手がけるアプリ市場分析サービス「App Ape（アップ・エイプ）」のデータをもとに、ユーザーに愛されたアプリを選ぶイベントです。2017年に初めて開催し、今回で10回目となります。

選定基準・評価方法

2025年11月30日時点でアプリ市場分析サービス「App Ape（アップ・エイプ）」で閲覧可能なAndroidの約5万アプリのうちMAU10万以上の1,456アプリを対象に、1月～11月の平均月間利用者数（MAU）、MAUの成長率、アクティブ率、ストアレビューの評価の高さをスコア化して定量的に分析・比較。さらに各賞の選定基準に則って候補を絞り込み、受賞アプリを選びました。

App Ape Award 2025 大賞ChatGPT（OpenAI）

2025年に大きな成長を遂げるとともに、人々に浸透したアプリを大賞としました。

ChatGPTは対象アプリの中でMAUの純増数が最も高く、急速に普及する生成AIの代名詞として大きな成長を遂げました。AndroidとiOSの合算値でも純増数が最も高い結果となりました。最新テクノロジーを人々の生活に浸透させた実績の大きさを勘案し、App Ape Award 2025の大賞に選定しました。

受賞コメントChatGPT Image Generationで作成

OpenAI Japan合同会社

執行役 GTMリーダー 佐々木 聖治 様

この度は、Androidアプリにおける2025年のMAU増加数という観点で、ChatGPTの顕著な成長を高く評価いただけたことを大変光栄に思います。近年、ユーザーの皆さまの間で自然に生まれた「チャッピー」という親しみある呼び名とともに、日常のさまざまな場面でChatGPTをご活用いただいております。こうしたユーザーの皆さまの反響を原動力に、使いやすさの改善と信頼性・安全性の向上に継続して取り組んでまいりました。今後も、学び・仕事・創作など様々な場面で、より多くの方が安心してChatGPTを活用できる体験をお届けできるよう努めてまいります。

特別賞（新人賞）ワークマン公式アプリ（ワークマン）

2025年1～11月にローンチしたアプリを対象に、人々に急速に浸透した話題のアプリを新人賞としました。

ワークマン公式アプリはアプリローンチから一貫してユーザー数を大きく伸ばしている上に、アプリを継続利用するユーザーの割合も高い状態を維持しています。店舗体験の質を向上させるアプリを作り上げ、短期間で成長軌道に乗せている点が新人賞にふさわしいと判断し選定しました。

受賞コメント

株式会社ワークマン

営業企画部 マネジャー 荻原 勇太 様

この度は、App Ape Award 2025 新人賞という栄誉ある賞をいただき、大変光栄に存じます。

業態や商品も多様化を続けるワークマンですが、このアプリは「お客様と店舗をつなぐ架け橋」になりたいという想いから生まれました。「旬の情報がすぐわかる利便性」と「店舗へ行くワクワク感」の両立を目指した結果、これほど多くの方に受け入れていただけたことを、チーム一同深く感謝しております。

私たちが目指すのは、「便利なツール」であることはもちろんのこと、「お客様の日々に寄り添うパートナー」です。 これからも皆様の声に耳を傾け、より使いやすく、より楽しいアプリへと進化を続けてまいります。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

特別賞（成長ゲーム賞）ブロックブラスト（Hungry Studio）

2025年に大きな成長を遂げたゲームアプリを成長ゲーム賞としました。

ブロックブラストは対象アプリの中で最もMAUの増加率が高く、ストアのレビュー評価も良好です。ユーザーに愛され成長を遂げた2025年を代表するヒットゲームとして成長ゲーム賞にふさわしいと判断し選定しました。

受賞コメント

Hungry Studio

ブランドマーケティング担当 (VP) Jason Wang 様

この度は、App Ape Award 2025 特別賞（成長ゲーム賞）にご選出いただき、誠にありがとうございます。

Hungry Studioでは、プレイヤーの皆さまを第一に考え、誰でも直感的に楽しめて、長く安心して遊び続けられるパズル体験をお届けすることを大切にしてきました。

今後は、日本のプレイヤーの遊び方や嗜好に、より深く寄り添いながら、運営面でのローカライズを一層強化してまいります。

プレイヤーの時間と楽しさを何よりも大切にし、細かな部分まで丁寧に磨き上げ、より良い体験をお届けできるよう取り組んでいきます。

特別賞（DX賞）OMRON Connect（オムロン ヘルスケア）

選定対象のアプリの中でも、アプリの活用をビジネスやサービスの枠組みに積極的に取り込むことでユーザーのエンゲージメント向上とともに成長を実現しているアプリをDX賞としました。

オムロンが手がけるさまざまなヘルスケアデバイスと連携し、データの蓄積や健康管理を担うOMRON Connectは、月に20日以上利用するヘビーユーザーの割合やアプリを継続利用するユーザーの割合、ストアのレビュー評価の数値などが高水準で推移しています。特に、IoTデバイスとの連携を主機能としたアプリの中でMAU増加率が最大でした。IoTを軸にOMRON Connectは長期に渡る継続的なアップデートによりユーザーに愛されるアプリとしてビジネスの成長に寄与している点がDX賞にふさわしいと判断し選定しました。

受賞コメント

オムロン ヘルスケア株式会社

デジタルヘルス事業統轄本部 統轄本部長 Joris Janssen 様

この度は、App Ape Award 2025に選出いただき、誠にありがとうございます。

OMRON Connectは今年でリリース10周年を迎えました。今では130以上の国と地域で、世界中でダウンロード数1500万以上と、多くのユーザーに利用いただいています。

今回、アプリの高いヘビーユーザー率と強力な定着率が評価されたことを大変嬉しく思います。日本だけでも、OMRON Connectには80万人以上（iOS含む）の月間アクティブユーザー（MAU）がいます。これは、アプリが広く利用されているだけでなく、多くの人々にとって日々の健康管理における信頼できる長期的なパートナーとなっていることの証です。

今後も、私たちは家庭で測定されたバイタルデータと医療をつなぎ、パーソナルケアと専門的な医療ケアをより密接に結びつけることで、OMRON Connectをグローバルに進化させていきます。このエキサイティングな次の進化を通じて、私たちは『Going for ZERO - 予防医療で世界を健康に』というビジョンを実現していきます。

Thank you for the honor of being selected for the App Ape Award 2025.

This year marks the 10th anniversary of the launch of OMRON Connect. This popular health management app is now available used by nearly 15 million users worldwide, across more than 130 countries and regions.

We’re very pleased to be recognized for the app’s high heavy-user rate and strong retention. In Japan alone, OMRON Connect has over 800,000 monthly active users (MAU). This shows that the app is not only widely used, but has become a trusted, long-term partner in daily health management for many people.

Looking ahead, we’ll continue to evolve OMRON Connect globally by connecting home-measured vital data with medical professionals, and by linking personal care more closely with specialized medical care. Through this exciting next chapter, we remain committed to our business vision: Going for ZERO - Preventive Healthcare for a Healthier World.”

特別賞（DX賞）ジハンピ（サントリービバレッジソリューション）

選定対象のアプリの中でも、アプリの活用をビジネスやサービスの枠組みに積極的に取り込むことでユーザーのエンゲージメント向上とともに成長を実現しているアプリをDX賞としました。

ジハンピはDX賞の対象アプリの中でレビュー評価が最も高い上に、MAUも順調に成長しています。「自販機でのスムーズな購買体験を提供する」という目的の分かりやすさ、誰でも使えるシンプルさ、心地よい使用感など、良いアプリに共通する特徴を複数兼ね備えています。ユーザーのスムーズな自動販売機での購買体験をアプリが後押しすることで、自社の成長に寄与している点がDX賞にふさわしいと判断し、選定しました。

受賞コメント

サントリービバレッジソリューション株式会社

マーケティング本部 副部長 井上 尊之 様

この度は素晴らしい賞に選出いただき、誠にありがとうございます。

『ジハンピ』は、約2割しか進んでいない自販機のキャッシュレス対応を一挙に進めるために開発しました。

また、体験面でも「自販機にピッとするだけ」という“自販機らしい”ストレスフリーな購買体験を届けたいという想いで、徹底的にそぎ落としたシンプルな体験設計にこだわりました。

これらの想いがお客様に届き、この受賞に至ったと考えると、大変感慨深いです。

今後も『自販機Lover』が1人でも多くなることを目指し、引き続きサービス向上に取り組んでまいります。

特別賞（地域アプリ賞）北洋銀行アプリ（北洋銀行）

各都道府県において支持を集めている“地域アプリ”の中でも、MAUやレビューなどにおいて顕著に成長を遂げ、ユーザーに支持されたアプリを地域アプリ賞に選定しました。

北海道のユーザー構成比が最も高い北洋銀行アプリは、選定対象の地域アプリの中でストアレビュー評価が最も高く、選定対象のうち地方銀行アプリの中でもMAUの成長率が最大でした。北海道に根ざすアプリとして広く愛されていることを勘案し、地域アプリ賞に選定しました。なお、北海道に本店を持つ企業がApp Ape Awardに選定されるのは初となります。

受賞コメント

株式会社北洋銀行

デジタル・マーケティング部 調査役 アプリ先輩 様



この度は地域アプリ賞に選出いただき、本当にありがとうございます。北洋銀行アプリを多くのお客さまにご利用いただき、高い評価までいただけたこと、とても嬉しく思っています。



私どもは、「どこでも、いつでも、安心して使える銀行アプリ」を目指しアプリを育ててまいりました。おかげさまでユーザー数も順調に増え、幅広いお客さまにご利用いただけていることを嬉しく感じています。

また、アプリ開発ではアライアンス行や多くのパートナーの皆さまにご協力いただき、スピード感を持って進めることができました。この場をお借りして、改めて心から感謝申し上げます。

これからも北洋銀行アプリを通じて、より多くのお客さまにご満足いただけるよう、改善・開発に挑戦していきます。私が登場するCM動画も是非ご覧下さい。グラッツェ！

https://m.youtube.com/@hokuyobank

特別賞（地域アプリ賞）じゅうろくアプリ（十六銀行）

各都道府県において支持を集めている“地域アプリ”の中でも、MAUやレビューなどにおいて顕著に成長を遂げ、ユーザーに支持されたアプリを地域アプリ賞に選定しました。

岐阜県のユーザー構成比が最も高いじゅうろくアプリは、選定対象の地域アプリの中でも2025年のMAU増加数が最も多く、アプリの口座登録件数も7ヶ月半で40万ユーザーを突破しております。このように地域に根ざすアプリとして広く愛されていることを勘案し、地域アプリ賞に選定しました。なお、岐阜県に本店を持つ企業がApp Ape Awardに選定されるのは初となります。

受賞コメント

株式会社十六銀行

常務執行役員 DX部長 浅井 裕貴 様

この度は栄誉ある賞を賜り、心より光栄に存じます。

間もなく創立150周年を迎える私たちが「じゅうろくアプリ」で目指したのは単なる利便性ではなく、デジタル化が進む現代だからこそ、長年育んできた地域の皆さまとの温かい絆を「決して変えることなく」守り抜くことです。

「ポケットにいつも銀行を。」この言葉には日々の暮らしで最も頼れる存在でありたいという願いを込めました。

りそなホールディングスとの協業による機能の高度化に加え、社員一人ひとりが店頭で丁寧にその価値を伝え続けた「人の力」が今回の評価につながったと確信しています。

今後も「一歩先を行き、いつも地域の力になる」という姿勢のもと地域とともに歩み続ける金融サービスを磨き続けてまいります。

今後、選定アプリを運営する企業のキーパーソンが語るインタビュー記事を公開予定です。特設ウェブサイトにて順次情報を発信します。ご期待ください。（都合によりインタビュー掲載のないアプリもございます）



App Ape Award 2025特設ウェブサイト：https://award.appa.pe/

さらにアプリ市場分析サービス「App Ape（アップ・エイプ）」で蓄積するデータをもとに、2025年のアプリ市場の動向をまとめた「アプリ市場白書2025」の事前予約も開始しております。ぜひご活用ください。

「アプリ市場白書2025」事前予約：

https://ja.appa.pe/reports/whitepaper-mobilemarket-2025-advancereservation

