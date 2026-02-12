【ホテル椿山荘東京】今年は“宇治茶×チョコレート”2期間で異なる味わいを楽しめる「宇治茶アフタヌーンティー with 辻利兵衛本店」4月13日よりスタート

藤田観光株式会社

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：千尋 智彦）は、庭園の眺望を活かしたロビーラウンジ「ル・ジャルダン」にて、1860年創業の宇治茶の老舗「辻利兵衛本店」とコラボレーションした「宇治茶アフタヌーンティー with 辻利兵衛本店」を、2026年4月13日（月）よりご提供いたします。

4月13日（月）から5月14日（木）は「宇治茶×ミルクチョコレート」、5月15日（金）から6月30日（火）は「宇治茶×ホワイトチョコレート」と、期間ごとに異なる味わいをお楽しみいただけます。

◇宇治茶の香りに、チョコレートの味わいを重ねたアフタヌーンティー

日本が誇る宇治茶文化を次世代へと継承する想いから2016年にスタートした本企画は、今年で11年目を迎えます。2026年は、宇治茶の香りや旨みをより豊かに引き立てる素材として「チョコレート」に着目。味わいはもちろん、宇治茶とチョコレートが織りなす色合いのコントラストもお楽しみいただけるアフタヌーンティーに仕立てました。

アミューズには、アフタヌーンティーのはじまりにふさわしい一品として、「新玉葱のポタージュ プティポワピュレ」をご用意。新玉葱のやさしい甘みに、グリンピースの風味が心地よいアクセントとなり、別添えの抹茶ソースで味わいの変化もお楽しみいただけます。

上段は、宇治茶とチョコレートの組み合わせを楽しむスイーツを中心に構成。抹茶ムースに求肥や黒豆の食感が楽しい「抹茶とチョコのムース」や、香ばしいほうじ茶の風味にラズベリーの甘酸っぱさを合わせた「ほうじ茶のケーキ」、グレープフルーツと柚子皮コンポートなどの酸味を添えた濃厚でなめらかな「抹茶のテリーヌ」、3種のクランブルやアーモンドを忍ばせ、チョコレートでコーティングしたザクザク食感の「チョコレートバー」など、4種のスイーツが並びます。4月13日（月）から5月14日（木）はミルクチョコレート、5月15日（金）から6月30日（火）はホワイトチョコレートを使用し、期間ごとに異なる味わいをお楽しみいただけます。

中段には、伝統のプレーンスコーンと、抹茶をたっぷり使用した抹茶スコーンの2種をご用意。通常のクロテッドクリームのほか、チョコ入りクロテッドクリームやあんこを添え、お好みに合わせてお召し上がりいただけます。

下段は、宇治茶をアクセントに取り入れたセイボリーを揃えました。鱧と真鯛の旨みをベシャメルでなめらかにまとめ、生姜コンフィの香りを効かせた「鱧と真鯛リエットのクロスティーニ」や、海老と旬の空豆、パストラミを胚芽パンでサンドした「パストラミ・海老・空豆のサンドウィッチ」、鶏むね肉とフォアグラを苔玉仕立てにした「フォアグラと鶏むね肉の苔玉」、ほうじ茶の旨味を加えたロワイヤルに帆立と炙った筍を合わせた「ほうじ茶のロワイヤル 筍と帆立」など、味わいはもちろん、見た目や食感にもこだわった4種のメニューとなっております。

また、ホテルショップ「セレクションズ」では、毎年ご好評をいただいている苔玉スイーツを、今年もテイクアウト商品としてご用意いたします。ご自宅用にはもちろん、手土産にもおすすめです。

- 宇治茶アフタヌーンティー with 辻利兵衛本店 概要

■期間：2026年4月13日（月）～6月30日（火）

※ご予約は 2026年2月13日（金）10:00～

※完全ご予約制（当日9:30まで）で承ります。

■時間：12:00～17:30 ご予約は、12:00～、12:30～、15:00～、15:30～の2時間制で承ります。

■店舗：ロビーラウンジ「ル・ジャルダン」

■料金：WEB 予約 お一人様 8,000円 ／ 電話予約 お一人様 9,000円

※料金は消費税込み、サービス料（15％）別

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-5489（10:00～19:00）

■URL：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/page/tsujirihei_collaboration2026/

- テイクアウトスイーツ 概要

苔玉

毎年好評の苔玉スイーツ。「辻利兵衛本店」とのコラボレーションスイーツとしてご用意いたしました。抹茶の香りと苦味がお楽しみいただける口溶けのよいスイーツで、中に入った柚子パッションフルーツのジュレがアクセントに。ショコラのクッキー生地のサクサク感とともにお召し上がりください。

■期間：2026年5月1日（金）～6月30日（火）

■時間：10:00～18:00

■店舗：ホテルショップ「セレクションズ」

■料金：950円 ※料金は消費税込み

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-7613（10:00～18:00）

■URL：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/shop/recommend/seasonal-pastries/

- 辻利兵衛本店とは

1860 年（萬延元年）創業の辻利兵衛本店。創業者 辻利兵衛（晩年に辻利右衛門と改名）は、幕末や明治初期の激動の時代に衰退していく宇治茶の改良を実現し、宇治抹茶、宇治玉露を全国に広めていきました。窮地の宇治茶を救った人物としてその貢献を称えられ、昭和2年に緑稃綬褒章を受章。没後従六位も受け、現在は平等院正門横に銅像が建てられています。6代目社長 辻伸介は、京都の宇治に、本物の宇治茶を味わえる今までにないスイーツを提供する茶寮を開設。スイーツの世界でも宇治茶の新しい可能性を拓いています。

- ホテル椿山荘東京とは

1952年開業のホテル椿山荘東京は、都心にありながら森のような庭園に佇むホテルです。

庭園のシンボルである三重塔「圓通閣」は、1925年に東広島から移築され、2025年に100周年を迎えました。国の登録有形文化財に指定され、都内に現存する三古塔の一つです。

また、四季折々の絶景や国内最大級の霧の庭園演出「東京雲海」は、2025年度グッドデザイン賞をはじめ、多くの賞を受賞いたしました。265室の客室では、都心のパノラマや庭園ビューを楽しむことができ、8つのレストランやスパ、38の宴会場など充実した施設を完備しています。庭園では桜や紅葉、蛍など四季の風情とともに、特別なひとときをお過ごしいただけます。

さらに、「フォーブス・トラベルガイド」4つ星を獲得し、「プリファードホテルズ & リゾーツ」の「L.V.X. Collection」にも加盟しています。