フォーミュラE史上初めて日本でナイトレースを開催することを発表―― Tokyo E-Prixが、夜の街をライトアップ ――

FORMULA E OPERATIONS LIMITED

● 2026年Tokyo E-Prixは、フォーミュラE史上初めての日本でのナイトレースとなり、大きな節目となる大会に

● 2026年7月25日（土）・26日（日）、東京湾岸エリア・東京ビッグサイト周辺でダブルヘッダーの大会として再び開催

● フォーミュラEと東京都は、2050年までにCO2排出量実質ゼロを目指す気候アクション戦略を支える取り組みで連携

● チケットの詳細は今月24日に公式サイトにて発表予定

ABB FIAフォーミュラE世界選手権は本日、シーズン12カレンダーの最新情報として、2026年Tokyo E-Prixをナイトレースとして開催することを発表しました。大会は再びダブルヘッダー形式で行われ、両レースは日本時間20:00にスタート。フォーミュラEが日本の市街地を舞台として、夜間レースを行うのは今回が初めてになります。

初開催となった2024年Tokyo E-Prixは、東京で初めてFIA公認の世界選手権モータースポーツイベントが行われた、歴史的な大会となりました。続く2025年大会では歴史的なダブルヘッダーとして実施さ

れ、日本チームが初めて母国で勝利。ニッサン・フォーミュラEチームのオリバー・ローランドが第9戦で優勝し、その勢いのまま2024/25シーズンの世界チャンピオンを獲得しました。

3年連続の開催となる今大会は、2026年7月25日（土）・26日（日）に再びダブルヘッダーとして行われます。世界最高峰の電動レーシングカー「GEN3 Evo」が、今年も東京湾岸エリア・東京ビッグサイト周辺の市街地コースで激しいバトルを展開します。初のナイトレースとなる今回は夜景を背景に、電動レースならではの迫力と臨場感がさらに際立つ大会となります。

フォーミュラEと東京都のパートナーシップは、ZEV（ゼロエミッションビークル）施策を推進する取り組みの一つです。本大会は、2050年までにCO2排出量実質ゼロを目指す都市の気候アクション計画を推進する、世界的に注目される舞台です。この取り組みを象徴するものとして、ナイトレースでは、トラックサイドの照明インフラを含むすべての電力が、先進的バイオ燃料による持続可能なエネルギーで供給されます。

コメント

小池 百合子（Yuriko Koike）東京都知事

「このたび、2026年のフォーミュラＥ東京大会がナイトレースとして開催されることが、正式に決定しました。フォーミュラＥ東京大会は、2024年に日本初となる公道を使用した本格的レースとして始まり、2025年大会はダブルヘッダーへとバージョンアップを遂げ、開催のたびに、EVの素晴らしさと迫力ある熱戦が、多くの人々を惹きつけてきました。そして、3回目となる2026年大会は、魅力溢れる『東京の夜』を広く世界に発信するため、ナイトレースとして開催されることとなりました。2026年東京大会が、ゼロエミッションビークルの普及をはじめ、持続可能な社会の実現に向けた取組を加速するとともに、東京のナイトタイムに一層の彩りを添えてくれることを確信しています。開催は2026年7月25日、26日の２日間です。暑い夏に負けない、熱いレースを皆で応援しましょう。 東京都は、大会の成功に向けて、関係者の皆様と力を合わせてまいります」

アルベルト・ロンゴ（Alberto Longo） フォーミュラE 共同創設者 兼 チーフ・チャンピオンシップ・オフィサー

「東京でフォーミュラEのナイトレースが開催されることは、非常に大きな節目です。東京は、電動化された未来に向けて変革を加速するというフォーミュラEのビジョンを共有している都市であり、このパートナーシップについて東京都および小池知事に心より感謝しています。東京の素晴らしいナイトカルチャーを盛り上げ、首都の街中でエキサイティングなレースを届けられることを大変嬉しく思います。東京湾岸のドラマチックな光に照らされながら、世界で最も革新的な電動レーシングカー『GEN3 Evo』が競い合う姿は、日本のファンの皆さま、そして世界中の視聴者にとって忘れられない瞬間となるでしょう」

ABB FIAフォーミュラE世界選手権のシーズン12（2025/26）は、全11都市、17レース史上最大規模となっています。

ABB FIAフォーミュラE世界選手権やTokyo E-prixの最新情報は、フォーミュラE東京大会公式Xアカウントの他、新たに公開したフォーミュラE公式日本語サイトでも発信しています。チケット発売情報を含む最新ニュースをぜひご確認ください。

フォーミュラE Tokyo E-Prix 公式Xアカウント：@FETokyoEPrix(https://x.com/FETokyoEPrix?mx=2)

フォーミュラE Tokyo E-Prix 公式日本語サイト：https://jp.fiaformulae.com

2025/26 ABB FIAフォーミュラE世界選手権の開催スケジュールは以下の通りです。フォーミュラEとABB FIAフォーミュラE世界選手権について

ABB FIA フォーミュラE世界選手権は、モータースポーツの次なる進化を体現する、世界初のオール電動レースシリーズです。フォーミュラEは、イノベーションとスピードそして迫力あるレースが融合する実験フィールドとして展開されています。

本選手権は通算150レースという節目を達成し、ポルシェ、ジャガー、日産、ステランティス、マヒンドラ、ローラ・カーズなど、世界的自動車メーカーにとって、将来の都市型モビリティを形作る電気自動車（EV）技術を開発・改良する重要な実証の場となっています。

フォーミュラEのパフォーマンスを根底から支えているのは、社会的・環境的インパクトを最優先に考える姿勢です。フォーミュラEは社会的・環境的な透明性において高い基準を掲げる姿勢が評価され、B Corp認証を取得した世界で初めてかつ唯一スポーツです。さらに、創設以来カーボン・ネットゼロを達成している世界唯一のスポーツであり、最近ではBSIネットゼロ・パスウェイ認証を世界で初めて取得するなど、科学的根拠に基づく気候変動対策における新たなグローバルベンチマークを打ち立てています。

ABB FIAフォーミュラE世界選手権やTokyo E-prixの最新情報は、フォーミュラE東京大会公式Xアカウントの他、新たに公開したフォーミュラE公式日本語サイトでも発信しています。チケット発売情報を含む最新ニュースをぜひご確認ください。

トップページ：https://www.fiaformulae.com

Tokyo E-prix 公式日本語サイト：https://jp.fiaformulae.com

ABBについて

ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。

https://global.abb/