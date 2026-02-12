無料公開講座 第24回 ちば興銀コスモスセミナー「生薬　～自然からの恵み～」開催！

株式会社千葉興業銀行

株式会社千葉興業銀行（頭取 梅田 仁司）は、2026年３月20日（祝・金）に無料公開講座「ちば興銀コスモスセミナー」を開催いたします。24回目の開催を迎える本年は、千葉県立中央博物館 展示課長 御巫 由紀 氏を講師にお迎えし、古くから人々の健康を支えてきた「生薬」に焦点を当てます。

当行では、地域貢献活動の一環として、「千葉県の自然・歴史・文化」を統一テーマに毎年本講座を開催し、これまで多くの参加者のみなさまにご好評いただいております。当行はこれからも、さまざまな活動を通して、千葉県の魅力発信と地域活性化に貢献してまいります。

講座概要

演題

「生薬 ～自然からの恵み～」

講師

御巫 由紀 氏（千葉県立中央博物館 展示課長）

後援

千葉県・千葉県教育委員会

開催日時

2026年３月20日（祝・金） 13：30～15：30

開催場所

千葉興業銀行 千葉支店 ７階ホール（京成千葉中央駅東口徒歩４分）

千葉県千葉市中央区本千葉町４-５

参加費

無料

お申込方法

下記連絡先へのお電話、もしくは申込フォームより必要事項をご入力のうえお申込ください。

株式会社千葉興業銀行 お客さまサ-ビス部 地域CSR推進室 担当：熱田

代表電話 ０４３（２４３）２１１１

受付時間 ９：00～17：00 ※土・日・祝日は除く

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=oerj-ljrerb-c795371230828961275a4b76535af3dc

お申込締切

2026年３月13日（金）

※会場の都合上、先着100名様までとさせていただきます。お早めにお申込ください。

※いただいた個人情報は、セミナーのご案内のみに利用させていただきます。