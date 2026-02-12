LGBTQ＋をはじめ 多様性の輪を広げるアライ交流会を開催！

三菱地所株式会社

三菱地所株式会社、農林中央金庫、株式会社日本経済新聞社及び株式会社日経BP等で構成する大丸有SDGs ACT5実行委員会は、大手町・丸の内・有楽町エリア（以下、「大丸有エリア」）に本社を置く出光興産株式会社、三菱マテリアル株式会社と連携し、企業の枠をこえ、ゆるやかにつながる“アライ（ALLY）”の交流機会として「大丸有からつながる！ゆるっとアライ交流会」を開催いたします。

※アライ（ALLY）：LGBTQ＋をはじめとするマイノリティを理解し寄り添う姿勢を持つ人のこと。

大丸有SDGs ACT5実行委員会は、ダイバーシティ＆インクルージョン（Diversity＆Inclusion / D＆I）の一歩先を考え、大丸有楽町エリアの「心のバリアフリーが溢れるまちづくりの実現」（誰もが働きやすいまち）を目指し、さまざまなアクションを展開しています。

昨今、多くの企業が「ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）」推進に取り組む一方で、企業ごとの努力だけではアライの裾野を継続的に広げ、活動を継続していくことには限界があります。

本イベントでは、就業者約35万人、約5,000事業所が集う大丸有エリアを起点に、誰もが気軽に楽しく参加できるカジュアルな雰囲気を大切にしながら、D&Iをより身近に、日常の中で自分事として捉えてもらう機会となることを目指します。

前半のトークイベントでは、LGBTQ+当事者の方の視点や、企業現場でアライ推進に取り組む方々のリアルな経験談を紹介。後半は、軽食とドリンクを楽しみながらのゲーム企画やサプライズ企画など、参加者同士が気軽に会話し、学び合える時間を設けています。「アライってどう始めればいいの？」「他社の取り組みを知りたい」「同じ想いを持つ人とつながりたい」といった声に応える、リアルであたたかな交流の場です。

企業のD&I推進担当者や社内アライコミュニティのメンバー、これからアライになってみたい企業の方など、幅広い方々にご参加いただく予定です。

開催概要

「大丸有からつながる！ゆるっとアライ交流会～企業の垣根をこえて、ひろがるアライの輪～」

●日 時：2026年2月26日（木）18:00～20:00（17:30開場）

＜予定＞

18:00～19:00 トークイベント

19:00～20:00 企業交流会（ゲームやサプライズ企画、交流会）

※軽食やドリンク（アルコールを含む）をご用意

●会 場：出光興産株式会社（東京都千代田区大手町一丁目2番1号Otemachi One タワー)

※トークイベントのみオンライン配信あり

●対 象：・企業人事・D＆I 推進担当者の方

・テーマに関心のある企業の方

・企業内アライコミュニティのメンバーやこれから作りたい企業の方

●主 催：大丸有アライネットワーク

（大丸有SDGs ACT5実行委員会、出光興産株式会社、三菱マテリアル株式会社）

●運営協力：株式会社アカルク

※オンライン参加の詳細・お申込みはこちら：https://act20254-7allyonline.peatix.com/

【ゲスト】

ドリアン・ロロブリジーダさん（ドラァグクイーン）

1984年生まれ。東京出身。早稲田大学在学中の 2006 年 12 月、新宿二丁目で開催された「第1回 若手女装グランプリ」にてデビューし、優勝。180cm の長身とハイヒールで唯一無二の存在感を放つ。コンサート、舞台、企業・行政の講演、CM出演、イベントMCなど、活動の幅は多岐にわたる。メディア出演も多く、NHKラジオ『まんまる』月曜レギュラー、Netflix『ボーイフレンド』、NHKドラマ『Shrinkシュリンクー精神科医ヨワイー』、フジテレビドラマ『人事の人見』、日本テレビドラマ『ぼくたちん家』、映画『エゴイスト』（2023)、『シティハンター』(2024)、『まつりのあとのあとのまつり』(2024)に出演、短編映画『ストレンジ』（2023）では主演を務める。

佐川 海さん（東日本旅客鉄道株式会社）

1988年生まれ。2018年4月に、東日本旅客鉄道株式会社に社会人採用として入社。事務職。会計・契約を経験し、現在は人事業務を担当。

トランスジェンダー当事者として、社内のダイバーシティ活動に参加。

吉村 美音さん（フリー株式会社（freee） DEI Lead ）

2008年に起業を経験後、2016年にfreeeに入社。採用領域を幅広く担当し、2018年からダイバーシティ推進室室長を兼務。2024年からDEI（Diversity, Equity & Inclusion）専任に。会社の課題に合わせ「DEIをいかに自分ごととして捉えてもらうか」をテーマに施策推進を行う。NPO法人東京レインボープライド事務局長。公益財団法人山田進太郎D&I財団 顧問。D&I AWARD 2025 個人賞で「大賞」および「Changemaker賞」を受賞。

前田 結実子さん（株式会社ファミリーマートマーケティング本部 サステナビリティ推進部 CSR・ダイバーシティ推進グループマネジャー）

株式会社ファミリーマートにおいて、サステナビリティ戦略の中核を担うCSR（企業の社会的責任）およびダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）施策の推進責任者。「ファミマフードドライブ」による食品ロス削減と食支援の推進、「ファミマこども食堂」を通じた地域コミュニティの活性化 など、コンビニエンスストアという業態の社会インフラとしての特性を活かしたサステナビリティ・プロジェクトを統括。D&I分野では、店舗でのユニバーサルサービスの導入、LGBTQ当事者に配慮した職場環境の推進、ALLYコミュニティの活性化、セクターを超えた連携など、地域のインクルーシブの促進と、ビジネスと持続可能性の両立を追求。

モデレーター：堀川 歩さん（株式会社アカルク 代表取締役社長）

1990年生まれ。大阪府出身。トランスジェンダー。高校卒業後に陸上自衛隊に入隊し、任期満了後は自分の目で世界の現状を確かめる為に世界一周の旅に出る。帰国後はLGBTの方の総合サポート事業を個人で立ち上げる。その後、ユニバーサルデザインのコンサルティング会社で人事部長を務め株式会社アカルクを設立。現在は全国各地で年間100本以上の研修や講演を行いながら他社のD＆I推進に関するアドバイザーも務める。

＜大丸有SDGs ACT5とは＞

大丸有エリアに拠点を置く企業が集まり、SDGsの目標期限である2030年の10年前にあたる2020年5月に発足しました。大丸有エリアを軸に、企業が主体となって取り組むことで、企業間連携によるSDGs活動の相乗効果を検証し、長期的に実現可能なSDGs モデル都市の構築を目指します。「サステナブルフード」「環境」「ひとと社会のWELL」「ダイバーシティ＆インクルージョン」「コミュニケーション」の5つのACT（テーマ）を設定し、各アクションの実践、効果の検証、社会課題の構造的な問題を明らかにすることをミッションとしています。

・大丸有 SDGs ACT5 公式サイト：https://act-5.jp

【実行委員会構成企業・団体】

三菱地所株式会社（委員長）、農林中央金庫（副委員長）、株式会社日本経済新聞社（副委員長）、株式会社日経BP、

一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、特定非営利活動法人大丸有エリアマネジメント協会、

一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会、丸の内熱供給株式会社、株式会社東京国際フォーラム

【お問い合わせ先】

大丸有SDGs ACT5 実行委員会事務局（info@act-5.jp）

TEL:03-3287-5780 (平日のみ10時~17時)