北九州初！KYUPOCHAN POP UP 開催

写真拡大 (全4枚)

九州旅客鉄道株式会社

　




　株式会社 JR 小倉シティは、JR 九州と連携し、JR キューポのインフルエンサーを目指す妖精「キューポちゃん 」 のオリジナルグッズを販売する POP ＵＰショップを、ポップアップ北九州 -KOKURA BASE-（小倉駅 3 階） にて 2026 年 3 月 5 日(木)～3 月 8 日(日)に開催します。 北九州ならではの限定デザインや地元企業・団体とのコラボ商品を含む、約 30 種類のキューポちゃんグッズ を販売予定です！北九州初開催、キューポちゃん POP UP をお楽しみください。


開催概要


『KYUPOCHAN POP UP』

【開催期間】　3月5日(木)～3月8日（日）
【営業時間】　１１：００～１９：００
【開催場所】　ポップアップ北九州　-KOKURA BASE-
　　　　　　　　（小倉駅3階 小倉城口　旧総合観光案内所跡）








３月３日はキューポちゃんのお誕生日！期間中、イベントやキャンペーンが盛りだくさん!!


詳細はこちらをご覧ください。


※2/12(木) 17:00 情報公開予定