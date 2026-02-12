北九州初！KYUPOCHAN POP UP 開催
九州旅客鉄道株式会社
『KYUPOCHAN POP UP』
【開催期間】 3月5日(木)～3月8日（日）
株式会社 JR 小倉シティは、JR 九州と連携し、JR キューポのインフルエンサーを目指す妖精「キューポちゃん 」 のオリジナルグッズを販売する POP ＵＰショップを、ポップアップ北九州 -KOKURA BASE-（小倉駅 3 階） にて 2026 年 3 月 5 日(木)～3 月 8 日(日)に開催します。 北九州ならではの限定デザインや地元企業・団体とのコラボ商品を含む、約 30 種類のキューポちゃんグッズ を販売予定です！北九州初開催、キューポちゃん POP UP をお楽しみください。
開催概要
【営業時間】 １１：００～１９：００
【開催場所】 ポップアップ北九州 -KOKURA BASE-
（小倉駅3階 小倉城口 旧総合観光案内所跡）
３月３日はキューポちゃんのお誕生日！期間中、イベントやキャンペーンが盛りだくさん!!
詳細はこちらをご覧ください。
※2/12(木) 17:00 情報公開予定