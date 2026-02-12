和心 本社ファミリーセール開催のお知らせ

株式会社和心

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンのもと、簪（かんざし）や和傘・和柄傘、箸等の和小物を全国で複数展開する株式会社和心（東京都渋谷区、代表取締役社長：森 智宏、東証グロース：9271）は、2026年2月14日（土）・15日（日）の2日間、東京千駄ヶ谷本社にて「本社ファミリーセール」を開催いたします。

今年のバレンタインは、日頃ご愛顧いただいている皆さまへの感謝を込めて、本社2階プレスルームを特設会場とし、人気ブランドのアイテムを特別価格でご用意いたします。

■開催概要

日程：2026年2月14日（土）、15日（日）

時間：12:00～17:00

場所：株式会社和心 東京千駄ヶ谷本社 2階プレスルーム

（東京都渋谷区千駄ヶ谷3-20-12 和心ビル）

※整理券は11:00より配布予定です。

■参加ブランド

かんざし屋wargo

北斎グラフィック

かすう工房

店頭サンプル品やアウトレット品を中心に展開するほか、工房に眠っていた懐かしい商品も登場予定です。『かんざし屋wargo』からは、これまで店頭に並ぶことのなかった“幻のサンプル品”も特別に放出いたします。

ここでしか出会えない一点物や限定アイテムとの出会いを、ぜひお楽しみください。

■ご来場について

本セールはどなたでもご来場いただけます。

ご家族・ご友人お誘いあわせのうえ、ぜひお気軽にお越しください。

■注意事項

・整理券の配布は11:00～を予定しております。

・当日の状況によっては、店内のお買い物時間を制限させていただく場合がございます。

・お支払いは、現金またはクレジットカードがご利用いただけます。

・ショッパーのご用意はございますが、マイバッグをご持参いただけますと幸いです。

・wargoポイントカードは、本会場ではなく店舗にてスタンプを押印いたします。

カードをお持ちの方は会計時にスタッフへお知らせください。

（※ファミリーセールはポイントイベント対象外となります。）

多くのお客様に安全かつ快適にお楽しみいただけますよう、皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

スタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■株式会社和心について

日本文化を取り入れたライフスタイル提案を通じて、国内外の人々が日本に触れる機会の創出と、伝統文化・技術の継承の課題解決に寄与するべく、『北斎グラフィック』『かんざし屋wargo』『箸や万作』『かすう工房』『musumusu』の和小物やアクセサリー、浴衣、サウナ・スパグッズ等のオリジナルブランドの企画・デザイン・製造・販売やECサイト「The Ichi」の運営を中心に、他社製品のOEM事業や子会社の宿泊事業も含めて幅広く事業を展開しています。

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンを大切に、日本で育まれたモノやコトを日本国内に再提案するだけでなく、世界に発信していくことを目指しています。

会社概要

会 社 名： 株式会社和心

証券コード： 9271（東証グロース）

代 表 者： 代表取締役社長 森 智宏

設 立 年： 2003年2月

従 業 員 数： 182名（非正規社員を含む）

資 本 金： 1,036,686,564円（資本準備金を含む）

事 業 内 容： 商品企画・デザイン・製造、店舗設計・運営、Webデザイン・ECサイト運営・コンサルティング事業

子 会 社： マイグレ株式会社

U R L ： https://www.wagokoro.co.jp/

ブランド情報：https://wargo.jp/blogs/shop-list/index