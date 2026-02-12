中古家電専門店アイスタ、3年保証付き家電セットの対応エリアを拡大
アイスタの3年保証対象商品
中古家電専門店「リサイクルショップ アイスタ」（運営：株式会社アイスタ）は、これまで東京都23区限定で提供していた「最大3年保証付き中古家電セット」の対応エリアを、2026年2月1日より東京都、埼玉県・千葉県・神奈川県の一部地域へ拡大いたしました。
アイスタの3年保証付き家電セットは、これからの新生活の時期、新たに学生・新社会人になる方やそれをサポートするご家族・法人様の利便性を向上させるサービスになっております。
新生活の不安を軽減する「3年保証」
進学・就職・転勤など、新生活を迎えるタイミングでは出費が集中します。
特に冷蔵庫や洗濯機などの生活必需品は「できるだけ費用を抑えたい」というニーズがある一方で、「すぐ壊れないか」「中古は不安」という声も少なくありません。
中古家電専門店アイスタでは、こうした不安を解消するために、
- 3年間の長期保証
- 保証期間内は回数制限なしの交換対応
- LINEによるスムーズな保証申請
を家電セット商品に付帯しています。
多くの中古家電販売店では、保証期間が30日～90日程度、もしくは1回のみの交換対応が一般的です。
その中で、アイスタは「中古でも長く安心して使える」体制を整えています。
さらに4年制学生の方には、1年間保証を延長し、大学を卒業するまでの4年間、家電の故障の心配が一切なくなるように延長保証をお付けします。
新生活向け中古家電セット
今回のエリア拡大の対象となるのは、単身者向けを中心とした中古家電セット商品です。
中古家電セットは価格帯ごとに2点から5点まで取り揃えています。
- 冷蔵庫
- 洗濯機
- 電子レンジ
- 炊飯器
- 掃除機
2点セットから5点セットまで、構成を複数用意することでニーズに合わせてお選びいただけます。価格を抑えた激安家電セットは、2万円台からご購入可能で3年保証付きになっており、新社会人や新入生、単身赴任者の方が“すぐに生活を始められる”構成で提供しています。
今後は、単品家電なども順次対象を拡大予定です。
自社配送拡大によるサービス品質の向上
今回のエリア拡大は、自社配送エリアの拡張に伴うものです。
自社スタッフによる配送・設置対応により、
- 商品の取り扱い品質の維持
- 設置時の丁寧な対応
- 購入後サポートとのスムーズな連携
が可能になっています。
単に販売エリアを広げるのではなく、故障時にすぐに代替品をお届けできる「安心の保証体制」を前提とした拡大であることが特徴です。
まずは1都3県、今後は順次全国へ
本サービスは現在、東京都(https://www.recycleshop-aisuta.com/products/list?category_id=63)・埼玉県(https://www.recycleshop-aisuta.com/products/list?category_id=79)・千葉県(https://www.recycleshop-aisuta.com/products/list?category_id=73)・神奈川県(https://www.recycleshop-aisuta.com/products/list?category_id=76)の一部地域にて提供しています。
まずは1都3県でサービス品質をさらに高め、今後は順次、全国展開を目指してまいります。
対応エリア
東京都
(足立区,荒川区,板橋区,江戸川区,大田区,葛飾区,北区,江東区,品川区,渋谷区,新宿区,杉並区,墨田区,世田谷区,台東区,中央区,千代田区,豊島区,中野区,練馬区,文京区,港区,目黒区,八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,西東京市,府中市,昭島市,調布市,町田市,小金井市,小平市,日野市,東村山市,国分寺市,国立市,福生市,狛江市,東大和市,清瀬市,東久留米市)
埼玉県
(さいたま市西区,さいたま市北区,さいたま市大宮区,さいたま市見沼区,さいたま市中央区,さいたま市桜区,さいたま市浦和区,さいたま市南区,さいたま市緑区,さいたま市岩槻区,川越市,川口市,所沢市,春日部市,狭山市,蕨市,戸田市,入間市,朝霞市,志木市,和光市,新座市,富士見市,三郷市,坂戸市,鶴ヶ島市,日高市,ふじみ野市)
神奈川県
(横浜市鶴見区,横浜市神奈川区,横浜市港北区,横浜市緑区,横浜市都筑区,横浜市青葉区,川崎市川崎区,川崎市幸区,川崎市中原区,川崎市高津区,川崎市宮前区,川崎市多摩区,川崎市麻生区)
千葉県
(千葉市中央区,千葉市花見川区,千葉市稲毛区,千葉市若葉区,千葉市緑区,千葉市美浜区,市川市,船橋市,松戸市,習志野市,柏市,浦安市)
新生活を“安心”から支える中古家電という選択
中古家電は、価格だけで選ばれる時代から、
「保証・サポート体制まで含めて選ぶ時代」へと変化しています。
中古家電専門店アイスタは、
新社会人・学生・転勤者の方々が安心して新生活をスタートできるよう、
長期保証と丁寧なサポート体制を軸にサービスを拡充してまいります。
サービス概要
サービス名：中古家電専門店 リサイクルショップ アイスタ
対象商品：最大3年保証付き中古家電セット
保証申請方法：LINE対応
対応エリア：東京都（※一部除く）、埼玉県・千葉県・神奈川県の一部地域
開始日：2026年2月1日
3年保証対象商品：
https://www.recycleshop-aisuta.com/products/list?category_id=60
会社概要
会社名：株式会社アイスタ
所在地：〒354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東1丁目10-10 2F
代表者：代表取締役 穐山 泰郎
事業内容：
・不用品の買取事業
・リサイクルショップ店舗運営
・家電販売事業
運営サービス：
・中古家電専門店 リサイクルショップ アイスタ
https://www.recycleshop-aisuta.com/
・出張買取MAX
https://www.kaden-max.com/
電話番号：049-265-3377
営業時間：10:00～18:00（電話受付：24時間受付）
定休日：年中無休（年末年始除く）