中古家電専門店アイスタ、3年保証付き家電セットの対応エリアを拡大

株式会社アイスタアイスタの3年保証対象商品

中古家電専門店「リサイクルショップ アイスタ」（運営：株式会社アイスタ）は、これまで東京都23区限定で提供していた「最大3年保証付き中古家電セット」の対応エリアを、2026年2月1日より東京都、埼玉県・千葉県・神奈川県の一部地域へ拡大いたしました。

アイスタの3年保証付き家電セットは、これからの新生活の時期、新たに学生・新社会人になる方やそれをサポートするご家族・法人様の利便性を向上させるサービスになっております。

新生活の不安を軽減する「3年保証」

進学・就職・転勤など、新生活を迎えるタイミングでは出費が集中します。

特に冷蔵庫や洗濯機などの生活必需品は「できるだけ費用を抑えたい」というニーズがある一方で、「すぐ壊れないか」「中古は不安」という声も少なくありません。

中古家電専門店アイスタでは、こうした不安を解消するために、

- 3年間の長期保証- 保証期間内は回数制限なしの交換対応- LINEによるスムーズな保証申請

を家電セット商品に付帯しています。

多くの中古家電販売店では、保証期間が30日～90日程度、もしくは1回のみの交換対応が一般的です。

その中で、アイスタは「中古でも長く安心して使える」体制を整えています。

さらに4年制学生の方には、1年間保証を延長し、大学を卒業するまでの4年間、家電の故障の心配が一切なくなるように延長保証をお付けします。

新生活向け中古家電セット

今回のエリア拡大の対象となるのは、単身者向けを中心とした中古家電セット商品です。

中古家電セットは価格帯ごとに2点から5点まで取り揃えています。

- 冷蔵庫- 洗濯機- 電子レンジ- 炊飯器- 掃除機

2点セットから5点セットまで、構成を複数用意することでニーズに合わせてお選びいただけます。価格を抑えた激安家電セットは、2万円台からご購入可能で3年保証付きになっており、新社会人や新入生、単身赴任者の方が“すぐに生活を始められる”構成で提供しています。

今後は、単品家電なども順次対象を拡大予定です。

自社配送拡大によるサービス品質の向上

今回のエリア拡大は、自社配送エリアの拡張に伴うものです。

自社スタッフによる配送・設置対応により、

- 商品の取り扱い品質の維持- 設置時の丁寧な対応- 購入後サポートとのスムーズな連携

が可能になっています。

単に販売エリアを広げるのではなく、故障時にすぐに代替品をお届けできる「安心の保証体制」を前提とした拡大であることが特徴です。

まずは1都3県、今後は順次全国へ

本サービスは現在、東京都(https://www.recycleshop-aisuta.com/products/list?category_id=63)・埼玉県(https://www.recycleshop-aisuta.com/products/list?category_id=79)・千葉県(https://www.recycleshop-aisuta.com/products/list?category_id=73)・神奈川県(https://www.recycleshop-aisuta.com/products/list?category_id=76)の一部地域にて提供しています。

まずは1都3県でサービス品質をさらに高め、今後は順次、全国展開を目指してまいります。

対応エリア

東京都

(足立区,荒川区,板橋区,江戸川区,大田区,葛飾区,北区,江東区,品川区,渋谷区,新宿区,杉並区,墨田区,世田谷区,台東区,中央区,千代田区,豊島区,中野区,練馬区,文京区,港区,目黒区,八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,西東京市,府中市,昭島市,調布市,町田市,小金井市,小平市,日野市,東村山市,国分寺市,国立市,福生市,狛江市,東大和市,清瀬市,東久留米市)

埼玉県

(さいたま市西区,さいたま市北区,さいたま市大宮区,さいたま市見沼区,さいたま市中央区,さいたま市桜区,さいたま市浦和区,さいたま市南区,さいたま市緑区,さいたま市岩槻区,川越市,川口市,所沢市,春日部市,狭山市,蕨市,戸田市,入間市,朝霞市,志木市,和光市,新座市,富士見市,三郷市,坂戸市,鶴ヶ島市,日高市,ふじみ野市)

神奈川県

(横浜市鶴見区,横浜市神奈川区,横浜市港北区,横浜市緑区,横浜市都筑区,横浜市青葉区,川崎市川崎区,川崎市幸区,川崎市中原区,川崎市高津区,川崎市宮前区,川崎市多摩区,川崎市麻生区)

千葉県

(千葉市中央区,千葉市花見川区,千葉市稲毛区,千葉市若葉区,千葉市緑区,千葉市美浜区,市川市,船橋市,松戸市,習志野市,柏市,浦安市)

新生活を“安心”から支える中古家電という選択

中古家電は、価格だけで選ばれる時代から、

「保証・サポート体制まで含めて選ぶ時代」へと変化しています。

中古家電専門店アイスタは、

新社会人・学生・転勤者の方々が安心して新生活をスタートできるよう、

長期保証と丁寧なサポート体制を軸にサービスを拡充してまいります。

サービス概要

サービス名：中古家電専門店 リサイクルショップ アイスタ

対象商品：最大3年保証付き中古家電セット

保証申請方法：LINE対応

対応エリア：東京都（※一部除く）、埼玉県・千葉県・神奈川県の一部地域

開始日：2026年2月1日

3年保証対象商品：

https://www.recycleshop-aisuta.com/products/list?category_id=60

会社概要

会社名：株式会社アイスタ

所在地：〒354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東1丁目10-10 2F

代表者：代表取締役 穐山 泰郎

事業内容：

・不用品の買取事業

・リサイクルショップ店舗運営

・家電販売事業

運営サービス：

・中古家電専門店 リサイクルショップ アイスタ

https://www.recycleshop-aisuta.com/

・出張買取MAX

https://www.kaden-max.com/

電話番号：049-265-3377

営業時間：10:00～18:00（電話受付：24時間受付）

定休日：年中無休（年末年始除く）