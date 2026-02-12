【最大70％オフ】出版社の垣根を超えた電子書籍フェア「初コラボ大感謝祭！」を開催中！
「誠文堂新光社×辰巳出版×日東書院本社 初コラボ大感謝祭！」は、趣味・実用書を多く手掛ける出版社3社が開催。趣味・実用書からコミック、専門書まで、幅広いジャンルの2,000タイトル近い電子書籍をお得に入手できます。
■概要
【フェア名】誠文堂新光社×辰巳出版×日東書院本社 初コラボ大感謝祭！
【開催期間】2026年2月10日（火）～2026年2月23日（月・祝）
【内容】約2,000タイトルの電子書籍が最大70％オフ
※開催期間が異なるストアがあります。詳細は各ストアにてご確認ください。
※キャンペーン対象商品数が異なるストアがあります。詳細は各ストアにてご確認ください。
『ワールド・オブ・サイバーパンク2077』Marcin Batylda／江原 健／西尾勇輝（誠文堂新光社）
『アザラシまるごとBOOK』南幅俊輔／今泉忠明（辰巳出版）
『給与明細から読み解くお金のしくみ』高橋 創（日東書院本社）
『スコーン大好き！』小関由美（誠文堂新光社）
『マンガでわかる 食べない子が変わる魔法の言葉』山口健太（辰巳出版）
『デッサンの狂いを直すと、キミのキャラクターは生まれ変わる！』アサヮ（誠文堂新光社）
【電子書籍ストア】
honto
楽天kobo
auブックパス
DMMブックス
Reader Store
紀伊國屋書店Kinoppy
【参加出版社】
■株式会社誠文堂新光社
■辰巳出版グループ（辰巳出版株式会社 / 株式会社日東書院本社）
