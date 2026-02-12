株式会社 添

株式会社 添-SOU-、（以下添-SOU-）は、猛暑環境下における企業の熱中症対策として注目されている「アイススラリー冷蔵庫」を、本日より先行予約の受付を開始いたします。

あわせて、導入前に実際の使用感を確認できる体験・デモンストレーション対応を実施します。

■ アイススラリー冷蔵庫とは

アイススラリー冷蔵庫は、市販のペットボトル飲料を一定時間冷却し、取り出して振るだけで、微細な氷と液体が混ざったシャーベット状のドリンク「アイススラリー」を簡単に作ることができる冷蔵庫です。

アイススラリーは、氷が溶ける際に体内の熱を奪う特性があり、

冷たい飲料よりも効率的に体を内側から冷やすことができるとされています。

そのため、製造業・建設業・運送業など、屋外作業や高温環境下で働く現場を中心に、新しい暑熱対策の手法として注目されています。

■ 体験会の実施について（期間限定）

先行予約開始にあわせて、株式会社 添-SOU-にて体験会を実施します。

【体験会概要】

期間：2026年2月12日（木）～2月19日（木）

場所：株式会社 添 -SOU-（愛知県名古屋市守山区）

内容：

アイススラリーの生成体験

実機を用いた運用デモンストレーション

導入相談・活用方法の説明

導入前に実際の使用感を確認できる機会として、先行予約検討中の企業様を対象に実施いたします。

■ レンタルプラン（税抜）

本製品はレンタル形式での提供となります。

3か月プラン：105,000円／台

6か月プラン：150,000円／台

12か月プラン：180,000円／台

※導入台数に応じて、価格のご相談も可能です。

※詳細条件についてはお問い合わせください。

■ 背景：企業に求められる熱中症対策の高度化

猛暑の常態化により、熱中症対策は企業にとって重要な経営課題のひとつとなっています。

法令改正や社会的要請を背景に、単なる水分補給だけでなく、より実効性のある対策が求められる時代になっています。

添-SOU-は、空間づくり・現場環境の設計に携わってきた知見を活かし、「働く環境そのものをより安全に、より快適にする」という視点から、本製品の取扱いを開始しました。

■ 今後の展開

今後は法人向けを中心に、

・ 業種・現場環境に応じた導入提案

・ 体験会・デモンストレーションの実施

・ 暑熱対策を含めた現場環境改善のトータル提案

を通じて、働く人の安全と健康を支援してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社 添 -SOU-

代表者：代表取締役 瀧塚 裕行

所在地：〒463-0024 愛知県名古屋市守山区脇田町307-102

事業内容：

・店舗・オフィス・施設のデザイン・設計・施工

・インドアゴルフ施設の企画・設計・施工・運営提案

・空間づくりを軸とした各種ソリューション提供

URL：https://sou-d.com/

UCHI-GOLF：https://uchi-golf.jp/