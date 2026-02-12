5分で学べる韓国語番組『KAN・KAN・KAN！』第2期千葉テレビ放送でF2層視聴率1位を獲得！

株式会社アクセントエース

株式会社アクセントエース（東京都中央区）は、代表のスンジュンがレギュラー出演する韓国語学習番組『KAN・KAN・KAN！』第2期において、2025年12月17日放送回がF2層（女性34～49歳）視聴率1位を獲得したことをお知らせします（弊社調べ）。

30代後半の女性から圧倒的支持！

特に30代後半女性から圧倒的支持を得ており、「語学学習に興味はあるが、難しい勉強は続かない」「韓流ドラマをもっと楽しみたい」といったニーズを持つ層から、短時間で学べ、発音を重視し、さらにわかりやすいと高い評判を得る結果となりました。

番組情報

番組名：『KAN・KAN・KAN！』～スンジュンの5分で完了簡単韓国語ドラマ～

放送日時：2026年1月7日より毎週水曜日 あさ9:25～9:30

スポンサー：東京美容外科

https://www.chiba-tv.com/program/detail/1155

超初心者でも安心！5分で学べる発音重視学習

『KAN・KAN・KAN！』は、文法やハングルが難しいと感じる語学初心者向けの発音重視の韓国語学習番組です。1分程度のショートドラマを題材にシャドーイング（セリフを追って発音）を行うことで、韓国語の“音の感覚”を自然に身につけられます。難しい文法やハングルは登場せず、日常会話を楽しみながら学習できます。

人気講師スンジュンの丁寧解説＆YouTubeで繰り返し学習

京大卒の講師・スンジュンがスタジオでわかりやすく解説します。初心者でも無理なく、毎日少しずつ韓国語に触れる習慣をつけられます。また放送後はYouTubeで見逃し配信も実施しており、テレビとオンラインを組み合わせた学習スタイルが、多忙な視聴者層からも高評価を得ています。

韓国語講師・スンジュンのプロフィール

韓国ソウル生まれ。京都大学総合人間学部（脳科学、生理学、言語学専攻）卒業。

中高までは韓国のインターナショナルスクールに通い、高校卒業後に文部科学省の国費留学生として来日。大学卒業後、株式会社リクルートを経て起業。

韓・日・英・中の4カ国語を操る。日本語能力試験N1満点、TOEIC満点、中国語能力試験HSK4級。AVEX所属アーティストの韓国語コーチとしても活動。

YouTubeチャンネル「スンジュン 韓国語は発音が9割」（登録者3.23万人）を運営し、初心者や学習に挫折した人に向けて短期間で話せるようになる指導を行っている。

Instagram ：https://www.instagram.com/seungjoonyun/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@seungjoonyun

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCCxS_ExpILN5I817YKvwhQA

会社概要

会社名 ：株式会社アクセントエース

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番20号 銀座THビル9階

設立 ：2024年7月17日

事業内容 ：韓国語教育事業、オンラインスクール運営、日韓交流イベント企画・運営

会社HP ：https://accentace.co.jp/