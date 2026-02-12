【購読者8.5万人突破】NoLang開発チームが最前線の知見を凝縮して届ける「Mavericks AI ニュース」の1月26日号を配信。RemotionやGeminiのパーソナライズ機能を徹底解説。

株式会社Mavericks

動画生成AI「NoLang（ノーラン）」をはじめとした先端的なAIプロダクト開発を手掛ける株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表取締役：奥野 将太）は、購読者数8.5万人を突破した国内最大級※の生成AIメルマガ『Mavericks AI ニュース』の最新号（1月26日週配信）を公開しました。

本号では、動画制作フレームワーク「Remotion」が公開したAIエージェント向け手順書「Skills」による動画制作の自動化、Googleが発表したGeminiのパーソナライズ機能「Personal Intelligence」、さらにAIエージェント時代の買い物体験を変える共通規格「UCP」について解説。日々AIプロダクト開発の最前線に立つエンジニアチームならではの視点に基づき、実務におけるAI活用の本質に迫る考察をお届けします。

※国内の生成AI特化型ニュースレターとしての規模（自社調べ）

動画生成AI「NoLang」開発チームが届ける、現場の知見を凝縮した「Mavericks AI ニュース」

株式会社Mavericksは、日本発のスタートアップとして生成AIプロダクト「NoLang(ノーラン)」を提供しています。リリースから約1年半で登録者は15万人を超え、60社超の法人企業様にご利用いただいた実績を持ち、AI駆動開発の最前線で日々自社プロダクトを運用しています。

極めて変化の速い生成AI業界において、いま生成AIで何ができるのか、市場で注目されているAIサービスの本質はどこにあるのか。私たちは、外部からの観察だけでは見えてこない、プロダクト開発の現場でしか得られない「本質的な知見」を重要視しています。

「Mavericks AI ニュース」では、日々AI開発の最前線を走るチームが膨大な情報の中から真に有益なトピックを厳選。AIの前提知識がない方でも「明日からどう活用できるか」を具体的にイメージできるよう、独自の解説を加えて毎週月曜日に配信しています。

今週号（1月26日配信）のピックアップ紹介

今週のMavericks AI ニュースのハイライト登録はこちら :https://mvrks.news/特集１：エージェント動画制作がついに実用に！RemotionがAI向け手順書「Skills」を公開

動画制作フレームワーク「Remotion」が、AIエージェント向けの手順書「Skills」を公開しました。これにより、Claude CodeなどのAIエージェントに自然言語で指示を出すだけで、アニメーション付きの高品質な動画をプログラムから生成することが可能になりました。

Remotionによる動画制作で可能になること

従来の動画生成AI（Sora等）とは異なり、プログラムベースで動画を生成するため、テキストやオブジェクトの配置、アニメーションのタイミングなどを正確に制御・編集できるのが大きな特徴です。素材を必要としないアニメーション動画の制作において、AIによる自動生成がより実用的になっています。

特集２：AIがあなたを深く理解する秘書に。Geminiに「Personal Intelligence」が搭載！

Google社が、ユーザー一人ひとりに合わせたパーソナライズ機能「Personal Intelligence」をGeminiに導入開始しました。これは、GeminiがGoogleフォトやGmailなどのGoogleアプリから情報を取得し、ユーザーの状況や意図を汲み取って回答を生成する機能です。

Geminiの新機能「Personal Intelligence」

「タイヤの買い替え」などの質問に対し、過去のメールや写真から車種や使用環境を特定して最適な提案を行うなど、文脈の補完が可能になります。プライバシーへの配慮として、アプリごとの連携設定も可能になっており、AIがより「自分専用の秘書」へと進化しています。

特集３：AIエージェント時代の買い物体験へ。Googleが共通規格「UCP」を発表

Google社が、AIエージェントと対話しながら買い物を完結させるための共通規格「UCP（Universal Commerce Protocol）」を発表しました。ShopifyやWalmartなどと共同開発されたこの規格により、ユーザーは複数のサイトを往復することなく、AIチャット内で商品の比較から決済までをスムーズに完了できるようになります。

Business Agentによるカスタマイズ画面の例

あわせて発表された「Business Agent」では、事業者が自社商品に関する質問に回答するAIを簡単に構築できるようになります。エージェントが自律的に購買を代行する「エージェンティックコマース」時代の到来を見据えた、大きな一歩と言えます。

今後の展望

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップとして、自社での先端的なプロダクト開発で得た知見を社会に還元することも重要な使命と考えています。今後も「Mavericks AI ニュース」を通じて、AI時代を切り拓く全てのビジネスパーソン、開発者、DX担当者様にとって、信頼できる実用的な情報を継続的に発信してまいります。

