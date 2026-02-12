【西武・プリンスホテルズワールドワイド】一流のホスピタリティを格付けする「フォーブス・トラベルガイド2026」で国内外3つの施設が最高評価の5つ星を獲得

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド（本社：東京都豊島区南池袋1-16-15 代表取締役社長：金田 佳季）は、アメリカ・アトランタの現地時間2026年2月11日（水）に発表された「フォーブス・トラベルガイド2026」のホテル部門において、国内外で3つの施設が最高評価の5つ星を獲得し、さらに3ホテルで4つ星を獲得いたしました。

このたび、「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」、「高輪 花香路（グランドプリンスホテル高輪内）」、イギリス・ロンドンの「The Prince Akatoki London（ザ・プリンス アカトキ ロンドン）」の3施設が5つ星を獲得いたしました。さらに、「ザ・プリンス パークタワー東京」、「ザ・プリンス さくらタワー東京」、「ザ・ホテル青龍 京都清水」の3ホテルが4つ星を獲得いたしました。

当社は、“日本をオリジンとしたグローバルホテルチェーン”を掲げ、運営ホテルのパフォーマンス向上とネットワークの拡大を目指しております。権威あるフォーブス・トラベルガイドの星を獲得し、100年以上にわたって培ってきた当社のおもてなしが世界的に評価されたことは、国際基準のサービスが提供できるグローバルホテルオペレーターへの成長に向けた大きな弾みとなります。今後も国内外で選ばれるホテルとなるため、さらなるサービスの向上を目指してまいります。

フォーブス・トラベルガイドについて

フォーブス・トラベルガイドは、権威ある5つ星の格付けシステムを初めて導入したトラベルガイドとして1958年に創設され、60年以上にわたって発展・進化を遂げた厳しい基準により、世界の高級ホテル、レストラン、スパの格付けを行っています。フォーブス・トラベルガイドの専門調査員が900項目もの厳格な審査基準に基づきサービスを評価し、旅行業界で長年の歴史と権威のある格付けとして注目を集めています。

5つ星を獲得した3施設の概要

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町

当社が運営する最上級のホテルで、マリオット・インターナショナルの「ラグジュアリーコレクション」に加盟しております。高層階ならではの眺望を芸術の域にまで高めた“ギャラリー”の名を冠するに相応しい空間に、機能性と快適性を追求した250の客室、伝統の味をコンテンポラリーテイストで提供する和食のメインダイニング、洋食のオールデイダイニングのほか、特徴の異なる2つのバー、クラブラウンジ、スパ＆フィットネスなどをご用意いたしております。

【開業日】2016年7月27日

【客室数】250室

【レストラン】4ヵ所（コンテンポラリージャパニーズダイニング、オールデイダイニング、カクテルラウンジ・バー、オーセンティックバー）

【その他施設】クラブラウンジ、スパ＆フィットネス、ミーティングルーム、ビジネスセンター、赤坂プリンス クラシックハウス ほか

【TEL】03-3234-1111（代表）

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町の外観

高輪 花香路（グランドプリンスホテル高輪内）

「高輪 花香路」は、品川駅より徒歩約5分の好アクセスでありながら約20,000平方メートル の日本庭園が広がるグランドプリンスホテル高輪内に佇む全16室の旅館です。客室は畳薫る純和室でありながらローベッドやソファを配し機能的かつ静謐な和の空間を演出いたします。ご宿泊者さま専用の「ラウンジ 桜彩」では、挽きたて抹茶スイーツや日本酒の「利き酒体験」など、五感で味わう和の本格体験をお楽しみいただけます。また、「SPA たゆた」では和をテーマにしたトリートメントでリラックスタイムをお過ごしいただけます。

【開業日】2016年11月1日にグランドプリンスホテル高輪内に「高輪 花香路」としてリニューアルオープン

【客室数】16室

【その他施設】ラウンジ 桜彩、SPA たゆた

※グランドプリンスホテル高輪

【開業日】1953年11月18日

【客室数】388室 （高輪 花香路含む）

【レストラン】 8ヵ所（フランス料理、鉄板焼、天婦羅、ラウンジ、茶寮 ほか）

【宴会場】プリンスルーム、他20室

【その他施設】ビジネスルーム、フィットネスルーム、ウエディングサロン、チャペル、日本庭園 ほか

【TEL】03-3447-1111（代表）

高輪 花香路

The Prince Akatoki London（ザ・プリンス アカトキ ロンドン）

「The Prince Akatoki London」は、イギリス・ロンドンの中心部、マーブルアーチとハイドパークから徒歩圏内に位置し、オックスフォード・ストリートへも抜群のアクセスを誇ります。82の客室、レストラン、ラウンジ・バー、ミーティングルーム、ジムなどを備えます。当ホテルは、日本的な細やかさを持つラグジュアリーなサービスの提供を目指すグローバルブランド「The Prince Akatoki」ブランドの1号店として2019年9月にオープンいたしました。

【開業日】 2019年9月16日

【客室数】 82室

【レストラン】 1ヵ所（西洋料理・日本料理）

【その他施設】 ラウンジ・バー、ミーティングルーム、シェアワークスペース、ジム ほか

【TEL】+44 (0)207 724 4700（代表）

The Prince Akatoki Londonの外観

4つ星を獲得した3ホテルの概要

ザ・プリンス パークタワー東京

間近に東京タワーを望む芝公園に位置し、四季折々の自然と近代的な景色の融合をお楽しみいただけるホテルです。地上33階、644の客室と、約2,400平方メートル の主宴会場をはじめとする17の宴会場、多彩なレストランや天然温泉付きスパ＆フィットネスを有します。2025年にホテル開業20周年を迎え、33階のバーとレストラン、32階のスイートルームとクラブラウンジをリニューアル。新たな東京の特等席として、さまざまな体験価値を提供いたします。

【開業日】2005年4月11日

【客室数】644室

【レストラン】12ヵ所（日本料理、西洋料理、中国料理、ラウンジ、メインバー ほか）

【宴会場】ボールルーム、コンベンションホール、他15室

【その他施設】プレミアムクラブラウンジ、ウエディングサロン、チャペル、神殿、

スパ＆フィットネス、ボウリングサロン ほか

【TEL】 03-5400-1111（代表）

ザ・プリンス パークタワー東京の外観

ザ・プリンス さくらタワー東京

品川駅より徒歩約5分の好アクセスでありながら約20,000平方メートル の日本庭園が広がる高輪エリアの「ザ・プリンス」ブランドのホテルです。全室ブロアバス完備の快適でゆったりとした客室と日本庭園の四季折々の表情をお楽しみいただきながらくつろいでいただける空間を提供いたします。マリオット・インターナショナルの「オートグラフ コレクション」に加盟しております。

【開業日】1998年10月2日

【客室数】288室

【レストラン】 2ヵ所（日本料理、イタリアン）

【宴会場】 コンファレンスフロア

【その他施設】 スパ、サウナ＆ブロアバス、フィットネスジム、リラックスラウンジ、ビジネスセンター ほか

【TEL】03-5798-1111（代表）

ザ・プリンス さくらタワー東京の外観

ザ・ホテル青龍 京都清水

約80年にわたり、学び舎として地域に愛されてきた元京都市立清水小学校が、上質なヘリテージ（遺産）ホテルとして生まれ変わりました。これまでのホテルに求められていた機能に加え、「記憶を刻み、未来へつなぐ」をコンセプトに小学校や地域が長年築いてきた歴史・文化を新しい時代へ継承していくという役割も担っています。館内のいたるところに小学校時代の面影を残し、居ながらにして語り継がれてきた歴史・文化を体験できるラグジュアリーホテルです。

【開業日】2020年3月22日

【客室数】48室

【レストラン】3ヵ所（メインダイニング、西洋料理、バー）

【その他施設】ゲストラウンジ、フィットネスジム、プライベートバス ほか

【TEL】 075-532-1111（代表）

ザ・ホテル青龍 京都清水の夜の外観