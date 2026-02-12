『PARCO NIGHT OUT』 第一弾アーティスト発表&チケット販売開始
心斎橋PARCOが贈るナイトイベント「PARCO NIGHT OUT」
第一弾アーティストとしてLIVE ACTに Skaai、DJ ACTに Aru-2 の出演が決定。
鋭い言葉選びと独自のフロウでシーンを更新し続けるSkaai、
国内外で高い評価を受けるビートメイカー／DJ・Aru-2によるプレイとともに、
カルチャーと音楽が交差する一夜を創り出します。
あわせて本日よりチケットの一般販売がスタート
この夜だけの特別な体験を、ぜひ会場で体感してください。
※追加出演者については今後順次発表予定!
《第一弾公開出演アーティスト》
LIVE ACT：Skaai
DJ ACT：Aru-2 (BEAT LIVE)
《概要》
『PARCO NIGHT OUT』
日付：2026年3月20日(金・祝)
会場：心斎橋PARCO B2F 心斎橋ネオン食堂街
時間：START 24:00 / CLOSE 29:00 ※3月21日(土)0:00 AM～5:00 AM
価格： 前売券/2,000円（お食事券1,000円分付） 当日券/2,500円（お食事券1,000円分付）
※お食事券は当イベント内でのみ有効となります。
主催：心斎橋PARCO
制作：キョードー関西
詳細URL：https://shinsaibashi.parco.jp/event/detail/?id=31556
※3月20日(金・祝)の心斎橋ネオン食堂街の営業は23:00までとなります。
イベント参加をご希望の方は受付開始（24:00）まで館外でお待ちください。
※20歳未満の方の入場はできません。
※心斎橋ネオン食堂街は一部の店舗を除き営業しておりません。
※他のフロアへは移動できません。※入場時には顔写真つきの身分証をご提示いただきます。
※身分証をご提示いただけない場合はいかなる理由であってもご入場できません。
※会場内が混雑している場合には入場をお待ちいただく可能性がございます。
また、お待ちいただいても入場できない場合もございますので、ご了承ください。
※飲食物の持ち込みはできません。
※館内では必ずスタッフの指示に従ってください。従っていただけない場合、ご退館いただくことがあります。
※本企画は予告なく、変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。
※当日はメディア取材が入りますのであらかじめご了承ください。
《前売チケット販売について》
先着先行受付実施中！
前売チケットは\2,000(税込・お食事券1,000円分付)
~心斎橋PARCO B2F 心斎橋ネオン食堂街 ALL NIGHT EVENT~
『PARCO NIGHT OUT』
前売先着受付期間：~3/19(木) 23:59 ※数量限定、無くなり次第終了
https://eplus.jp/parconightout/