＼春まで待てない！／ Early Spring「学生割引キャンペーン」
学生割引キャンペーン
伊豆シャボテン動物公園グループでは、伊豆シャボテン動物公園・伊豆ぐらんぱる公園・伊豆高原グランイルミ及びニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデンにおいて、2026年2月21日(土)～3月19日(木)まで、＼春まで待てない！／Early Spring「学生割引キャンペーン」を実施いたします。
伊豆シャボテン動物公園グループ https://shaboten.co.jp/press/7018/
伊豆高原グランイルミ
学生にとって春は、出会いと別れが交錯する特別な季節。新生活がスタートする直前の“Early Spring”はまさに、いつものメンバーと、大切な家族と、そして恋人と、絆を深めてかけがえのない思い出を作ることができる絶好のチャンスです。そこで当グループでは、本格的な春を前に青春のひとときを満喫していただけるよう、「学生割引キャンペーン」を実施することとなりました。
ニューヨークランプミュージアムアンドフラワーガーデン
伊豆シャボテン動物公園で動物たちとふれあい、伊豆ぐらんぱる公園ではアトラクションで思い切り遊び、ニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデンではカラフルな花々とアートに癒され、そして伊豆高原グランイルミで光のエンターテインメントを堪能する。ここでは、アウトドア派もインドア派も誰もが楽しめる伊豆の旅がお待ちしております。
伊豆シャボテン動物公園
伊豆ぐらんぱる公園
伊豆高原グランイルミ
ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン
これからも伊豆シャボテン動物公園グループでは、大切な人と大切な時間を過ごしていただけるよう様々な取り組みを行ってまいります。
カピバラの露天風呂
【 期 間 】2026年2月21日(土)～3月19日(木)
【 対 象 】学生（中学生、高校生、専門学校生、大学生、大学院生） ※小学生以下は対象外
【実施施設】伊豆シャボテン動物公園、伊豆ぐらんぱる公園、伊豆高原グランイルミ、
ニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデン
【 内 容 】学生は伊豆の3施設が平日料金の20％OFFに、
ニューヨークランプミュージアムは平日料金の50％OFFに！
【注意事項】
◇駐車場は有料・福祉割引（福祉割引の適用には当該手帳の提示が必要）との併用不可・個人のみ対象・学生であれば年齢不問です
◇学生証、生徒手帳を必ずお持ちください（お持ちいただけない場合は本キャンペーンのサービスを受けられません）
◇本年度の卒業生で学生証をお持ちでない方は、卒業を証明するもの（画像可）と本人確認ができるものをお持ちください
◇内容は予告なく変更になる場合があります
伊豆シャボテン動物公園 https://izushaboten.com/
伊豆ぐらんぱる公園 https://www.granpal.com/
伊豆高原グランイルミ https://granillumi.com/
ニューヨークランプミュージアム＆フラワーガーデン https://nylfmuseum.com/