フリマ相場の「SOLDデータ」を制する。仕入れ・値付け支援ツール「SOUBA」提供開始

開発の背景：「見えない損失」が利益を蝕む二次流通の課題

株式会社LUCRIS

フリマアプリなどを活用した二次流通市場は拡大を続ける一方、多くの事業者は仕入れや値付けを個人の「勘」と「経験」に頼っているのが現状です。しかし、売り手の希望価格である「出品価格」と、実際に取引が成立した「成約価格」には大きな乖離があり、この差を把握できないことが「高値掴みによる在庫化」や「安売りによる機会損失」といった見えない損失に繋がっています。さらに、フリマサイト上の成約データは一定期間で削除されてしまうため、過去の相場推移を正確に追うことができず、トレンドを読み誤るリスクも常に存在します。株式会社LUCRISは、この課題を解決し、事業者がデータに基づいて意思決定できる環境を創出するために「SOUBA」を開発しました。

相場捕捉ツール「SOUBA」について

「SOUBA」は、フリマサイトの膨大な取引履歴の中から「成約価格（SOLDデータ）」のみを継続的に自動収集し、独自のデータベースを構築。これにより、過去に消えてしまったデータを含む相場の長期的な推移や、需給のトレンドを正確に可視化します。

主な機能

SOLDデータ自動収集: 特定のキーワードに合致する商品の成約データを24時間自動で収集し、調査の手間を完全にゼロにします。

平均価格・適正レンジ算出: 収集したデータから成約価格の平均値・中央値を自動計算。感覚に頼らない、データに基づいた仕入れ上限と販売価格を即座に判断できます。

価格・取引数推移グラフ: 「いくらで売れたか」だけでなく「どのくらいのペースで売れているか」をグラフで可視化。需要のピークや下落トレンドを一目で把握し、仕入れのタイミングを最適化します。

データアーカイブ: 過去の成約データを永続的に保存。数ヶ月前、数年前の相場とも比較でき、季節性や長期トレンドの分析が可能になります。

相場アラート: 注目商品の相場が設定した価格から変動した際に、自動で通知。価格の暴落リスク回避や、高騰のチャンスを逃しません。

導入による効果

先行導入した企業では、1商品あたりのリサーチ時間を平均30分から5分へと約83%削減。これまで感覚に頼っていた仕入れ・値付けをデータに基づいて行うことで、値付けミスによる損失を大幅に削減し、利益率の改善に成功しています。

株式会社LUCRISについて

「人と技術が、力を発揮できる環境を。」をミッションに、AI・自動化・Web・システムの領域で、中小企業の課題解決を支援する総合パートナーです。技術が存分に力を発揮できる社会の実現を目指しています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社LUCRIS SOUBA サービス事務局Email: contact@lucris.jp