TDCソフト、米Scaled Agileと国内初の「AI-Native」パートナー契約を締結

ＴＤＣソフト株式会社

TDCソフト株式会社（代表取締役社長：小林 裕嘉、以下：当社）は、エンタープライズ向けアジャイルフレームワーク「SAFe(R)」を提供するScaled Agile, Inc.（本社：米国コロラド州、以下：SAI社）の新プログラム「AI-Native」(※1)における国内初となるパートナー契約を本日締結しました。

本契約により当社は、SAI社が定義する「EDGE」フレームワーク(※2)を軸に、企業のAI活用を事業価値創出につなげるためのトレーニングおよびコンサルティングの提供を開始します。

AI-Nativeパートナー認定式の様子(2026年2月12日実施) （写真左より）TDCソフト 代表取締役社長 小林裕嘉、Scaled Agile, Inc. AI-Native事業責任者 Phil Knight氏

生成AIを始めとするAI技術は急速に普及する一方で、AI導入がPoC（概念実証）にとどまり、十分な事業価値を生み出せていないケースも少なくありません。AIプロジェクトの80％以上が期待した成果を上げられておらず、その主な要因は技術ではなく、AIを前提とした組織の考え方や仕事の進め方が確立されていない点にあると指摘されています（※3）。

当社はこれまで、システム開発やアジャイル導入支援を通じて、技術を現場で使いこなすための組織変革支援に取り組んできました。今回の提携は、そうした知見をAI活用の領域に拡張するものです。

■当社が提供する「AI-Native」支援

当社は、中期経営計画「Be a Visionary System Integrator」において、顧客の課題解決力を高めるための「専門性・知見の多角化と高度化」を掲げています。本「AI-Native」支援はこの中期経営計画に沿って取り組んでおり、AIを単なるツールとして導入するのではなく、人材・組織・業務プロセスに組み込み、継続的に価値を生み出す状態を目指すものです。その中核となる考え方が、SAI社が定義する、AI時代の環境変化を捉えるための「EDGE」フレームワークです。当社はこのEDGEを軸に、AI活用を成功させるための共通言語と実践フレームを企業内に定着させる支援を行います。

「EDGE」フレームワーク (C) 2025 Scaled Agile, Inc

本「AI-Native」支援は、2026年4月よりコンサルティングおよびトレーニングの提供を開始します。コンサルティングでは、企業のAI活用を構想段階で終わらせることなく、組織・業務プロセスへの定着と事業の価値創出につなげる支援を行います。またトレーニングでは、SAI社の公認カリキュラムに基づき、「AI-Native Foundations」「AI-Native Change Agent」といったプログラムを通じて、AIを前提とした働き方を実践できる人材の育成を支援します。

■AI-Native トレーニング

●「AI-Native Foundations」トレーニング（2日間コース）

全ビジネスパーソンを対象に、AI活用の基本コンセプトからEDGEフレームワークの基礎までを習得し、AIを前提とした働き方の土台を築きます。

●「AI-Native Change Agent」トレーニング（3日間コース）

組織の変革をリードするリーダー層向けのトレーニングです。AI導入を推進し、組織全体にAI-Nativeな文化を浸透させるための高度な戦略と実行手法を学びます。

■Scaled Agile, Inc AI-Native事業責任者のPhil Knight氏は次のように述べています。

「このたび、TDCソフトを日本における AI Native パートナープログラムの第一陣として迎えられることを大変嬉しく思います。同社はSAFe Gold Partnerとして3,000名を超えるトレーニング実績を持つほか、長年にわたり大規模企業へのテクノロジー導入を支えてきた確かな実行力を有し、近年はSAFe導入支援にも積極的に取り組んでいます。これらの強みは、日本企業がAIを前提とした業務プロセスへシフトする上で大きな支えになるでしょう。TDCソフトと共に、この変革をさらに加速できることを楽しみにしています」

（※）本リリースに記載されている会社名、製品名、サービス名等は、各社の商標または登録商標です。

（※1）SAI社「AI-Native」サイト https://scaledagile.com/ai-native/

（※2）Scaled Agile, Inc.『AI-Nativeへの進化 ― EDGEで成功を収めるための実践ガイド』（2025）https://youtu.be/fXC1MWLOCuA

（※3）ジェームズ ライセフ、ブランドン F デブルール、シドニー J ニューベリー「人工知能プロジェクトの失敗の根本原因と成功への道筋: AIのアンチパターンを回避する」(英語)、RR-A2680-1 (カリフォルニア州サンタモニ

カ: ランド研究所、2024年) https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA2680-1.html

■当社のSAFe(R)トレーニングの詳細はこちら

https://www.tdc.co.jp/service/safe-training/ (https://www.tdc.co.jp/service/safe-training/)

■Scaled Agile, Inc.について

SAFe(R)は、Scaled Agile, Inc.が提供する、企業全体でアジャイル開発を推進するためのフレームワークです。ソフトウェア開発にとどまらず、マーケティングや人事などの全社的な業務改革にも適用され、世界で2万以上の企業や政府機関が導入しています。

Scaled Agile公式サイト：https://scaledagile.com/jp/

■TDCソフトについて

TDCソフトは、パーパスとして「世の中をもっとSmartに」を掲げ、一歩先の未来に向けた先見性を磨き、抜きんでた開発技術とサービスを提供することで、お客様の唯一無二の存在となることを目指すシステムインテグレーション企業です。洗練された快適な世の中の実現に向けて、あらゆる領域のお客様に付加価値の高いITサービスを提供しています。