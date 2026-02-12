PaRappa the Rapper 30th Anniversary × WIND AND SEA Collaboration

franky株式会社

WIND AND SEA（ウィンダンシー）は、長年にわたり親交のあるニューヨーク在住のイラストレーター、ロドニー・グリーンブラット氏とのコラボレーションにより、90年代に一世を風靡したリズムアクションゲーム『パラッパラッパー』の30周年を記念したコラボレーションコレクションを発表いたします。

本コレクションは、「PARAPPA THE RAPPER × WIND AND SEA IKEBUKURO PARCO 2026 POP UP」にて先行発売。

池袋PARCO POP UP初日となる2026年2月13日（金）に先行販売を行い、翌2月14日（土）より、WIND AND SEA TOKYO（一部商品）、WIND AND SEA OSAKA、WIND AND SEA HANKYU UMEDA、ならびにWIND AND SEA公式オンラインストアにて展開いたします。

30周年を迎える『パラッパラッパー』のために、ロドニー・グリーンブラット氏が本企画のために描き下ろしたアートワークをメインビジュアルに採用。90年代から2000年代の平成カルチャーを現代的に再解釈した、ノスタルジーとフューチャリスティックな感性が融合するコレクションとなっています。

ガラケーやクリアカラーのパレット、ファー素材といった当時を象徴するモチーフをアイテムに落とし込み、海外版PlayStationパッケージから着想を得たウェアデザインを展開。

さらに、タマネギ先生をイメージした黒帯ベルト、スクールバッグ、オーロラ仕様のクリアポーチ、オリジナルで制作されたぬいぐるみキーホルダーやぷくぷくシールなど、パラッパラッパーファン垂涎の多彩なラインナップを揃えています。

2/13（Fri）～ 2/23（Mon）11:00~21:00

□期間内ではパラッパラッパーまたはPJベリーの着ぐるみが登場を予定しております。ご来場のお客様は写真撮影も可能となります。(WIND AND SEA Instagramにて事前告知いたします。)

□ご購入者様へステッカーノベルティ配布予定(なくなり次第終了となります)

□POPUP会場：池袋 PARCO 本館B2F | 東京都豊島区南池袋1-28-2 B2F POPUP SPACE