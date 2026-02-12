蔵前の焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」、バレンタイン限定で「チョコカヌレ」と「チョコフィナンシェ」販売

株式会社CLASSIC

東京・蔵前のテイクアウトの焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE（クラマエカヌレ）」と上野駅構内にある「KURAMAE CANNELE エキュート上野店」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役：萱場俊克、本社：東京都渋谷区）は、2026年2月3日（火）より、バレンタインシーズンに合わせた2月限定商品「チョコカヌレ」と「チョコチップフィナンシェ」を期間限定で販売いたします。

蔵前本店限定で登場する「チョコカヌレ」は、濃厚なチョコガナッシュにカカオニブを散らし、カヌレとチョコレートの絶妙なバランスを楽しめる一品。また、「チョコチップフィナンシェ」は発酵バターの芳醇な香りを生かし、贅沢なチョコチップの甘さが広がる季節限定の焼き菓子です。大切な方へのバレンタインや、ご自身へのご褒美にもぴったりのラインアップをお届けします。

焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」は、併設工房で焼き上げる焼きたてカヌレ「クラマエ・カヌレ」を販売するテイクアウトカウンターです。2024年12月にはご好評につきエキュート上野店にもテイクアウト専用の焼きたてカヌレ専門店をオープンしました。

■バレンタインにぴったり！「チョコチップフィナンシェ」と蔵前本店限定の「チョコカヌレ」

このたびKURAMAE CANNELEでは、バレンタインシーズンに合わせて、2月限定のチョコレート焼き菓子「チョコチップフィナンシェ」と、「チョコカヌレ」の2種類をご用意いたしました。

昨年もご好評いただいた季節限定のラインナップが、今年もこの季節にあわせて登場いたします。

蔵前本店限定の「チョコカヌレ」は、濃厚なチョコガナッシュの上にカカオニブを散らし、カカオの香りをより力強く感じられる仕上がりに。カヌレの味わいとチョコレートの風味がどちらも際立つ、絶妙なバランスをお楽しみいただけます。

また「チョコチップフィナンシェ」は、上質なチョコチップのやさしい甘さが広がる、季節限定の焼き菓子です。

一般的なフィナンシェでは“焦がしバター”が使われますが、KURAMAE CANNELEのフィナンシェはあえて焦がしバターにはせず、発酵バターをそのまま使用。

発酵バター本来の芳醇な香りとコクを閉じ込め、サクッと軽やかな食感と、しっとりなめらかな口どけに仕上げました。

噛むほどにバターとチョコレートの豊かな風味が重なり合う、この季節だけの特別な味わいをお楽しみいただけます。

大切な方へのギフトにも、自分へのご褒美にもおすすめの2月限定商品をぜひお楽しみください。

■『チョコカヌレ』販売情報（蔵前本店限定）

・販売期間：2026年2月3日（火）～2月28日（土）

・販売時間：各日12:00～（売り切れ次第終了）

・販売場所：KURAMAE CANNELE 蔵前本店

・販売価格：422円（税込）

■『チョコチップフィナンシェ』販売情報

・販売期間：2026年2月3日（火）～2月28日（土）

・販売場所：KURAMAE CANNELE 蔵前本店、エキュート上野店

・販売時間：蔵前本店 12:00～／エキュート上野店 13:00～（売り切れ次第終了）

・販売価格：356円（税込）

【店舗概要】

KURAMAE CANNELE

所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 1階

営業時間 : 11:00～18:00

定休日：月曜定休

KURAMAE CANNELE エキュート上野店

所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目1-1 JR上野駅改札内3階 エキュート上野「おやつパーク」

営業時間 : 月～木 10:00～20:00 / 金 10:00～21:00 / 土日祝 9:00～20:00

【会社概要】

会社名 : 株式会社CLASSIC

事業内容 : 飲食店運営

住所：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-17-17 1F

https://classic-inc.jp

MAIL：kuramae_cannele@classic-inc.jp

