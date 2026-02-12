【DOPAオリパ】YouTube登録者60万人突破記念！記念動画公開＆プレゼントキャンペーン開催

株式会社sinsa

ダウンロード数No.1のオンラインオリパサービス※の「DOPA!オリパ」（https://dopa-game.jp/）は、この度、公式YouTubeチャンネルの登録者数が60万人を突破したことを記念し、記念動画の公開とプレゼントキャンペーンを開催いたします。

日頃よりご視聴いただいている皆様への感謝を込めて、豪華なプレゼント企画をご用意いたしました。ぜひこの機会にご参加ください！

※sensor tower調べ。調査期間は、2024年1月1日～2025年11月30日。

YouTubeチャンネル登録者60万人突破記念動画公開

DOPA!公式YouTubeチャンネルのチャンネル登録者数が60万人を突破いたしました。これを記念して、記念動画を公開いたします。

登録者60万人は、オンラインオリパ業界の公式チャンネルの中で圧倒的なNo.1！多くの皆様からご支持をいただき、業界トップの人気を誇っています。

これまでDOPA!の公式チャンネルでは、レアカードの視聴者プレゼント企画や、街中でルーレットを回してポケモンカードのBOXをプレゼント企画など、視聴者参加型の多彩な動画を配信してまいりました。

これからも視聴者の皆様に喜んでいただける動画を配信してまいりますので、引き続きご視聴のほどよろしくお願いいたします。

「YouTube登録者60万人突破」プレゼントキャンペーン開催

YouTubeチャンネルはこちらから :https://www.youtube.com/@dopaoripa

YouTube登録者60万人突破を記念して、いつも視聴してくださる皆さまに感謝の気持ちを込めて、特別なプレゼントをご用意しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0F3_FaxoEuM ]

【超豪華】登録者60万人突破を記念して特大プレゼント企画を実施します…!!

応募方法は、チャンネル登録のうえ対象動画へコメントするだけ。その中から抽選で1名様に「ブラッキーSAR PSA10」をプレゼントいたします。

キャンペーン対象動画の中では、DOPAのお姉さんが「パック開封対決」を実施。勝敗はぜひ動画にてご覧ください。

また、あわせて現在「登録者数60万人達成記念イベント」も開催中。

Xでのキャンペーンや記念ガチャも発売中です。詳細はDOPA!サイトよりご確認ください。

イベント詳細はこちらから :https://dopa-game.notion.site/3036b90eeb898027b31bc4b8a32dcf16





キャンペーン概要

開催期間

2026年2月12日（木）18:00～2026年2月13日（金）23:59

応募方法

DOPA!YouTubeチャンネル登録と記念動画へのコメント

プレゼント内容

ブラッキーSAR PSA10

当選人数

抽選で1名様

当選発表

当選者の方には、個別にご連絡いたします

キャンペーン注意事項

※本キャンペーンは予告なく内容を変更・終了する場合があります。予めご了承ください。

※対象となるショート動画は公式YouTubeチャンネルにてご確認ください。

※当選の権利は当選者本人のみ有効であり、第三者への譲渡はできません。

※不正が発覚した場合は対象外となる場合がございます。

※ポイントの付与時期は当選連絡の際にお知らせいたします。

※YouTube限定の初回限定クーポンの詳細は、公式YouTubeチャンネルまたは公式サイトをご確認ください。

DOPAオリパとは

「DOPA!オリパ」は、オンライン上で楽しめるオリパサービス（トレカアプリ）です。

ポケモンカードやワンピースカードなど人気のトレーディングカードのオリジナルパックを手軽に引くことができます。

自宅にいながら24時間いつでもガチャ感覚で開封を楽しめるのが特長で、多くのユーザー様から高い評価をいただいております。

また、業界No.1のダウンロード数※を誇り、幅広いユーザー層に支持されながら、業界最大級のサービスとして日々成長を続けています。

公式サイト：https://dopa-game.jp/

iOSアプリ：App Store(https://apps.apple.com/jp/app/dopa-%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%91-%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%91-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6472909249)

Androidアプリ：Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sinsa.dopa&pcampaignid=web_share)

公式X：

https://x.com/DOPA_Oripa

https://x.com/DOPA_0124

公式YouTube：

https://www.youtube.com/@dopaoripa



会社概要

社名： 株式会社sinsa

設立： 2022年7月

代表者： 長谷川遼

所在地： 〒252-0801 神奈川県藤沢市長後675-1 アンテナショップ長後3F

資本金： 1,000,000円

URL： https://sinsa.jp/(https://sinsa.jp/)