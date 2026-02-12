tripla、非連結子会社によるタイ企業の事業譲受契約締結の決定に関するお知らせ

tripla株式会社

宿泊施設向けITソリューションを展開するtripla株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO 高橋 和久、代表取締役CPO 鳥生 格、以下「トリプラ」）は、2026年2月10日開催の取締役会において、当社の非連結子会社であるtripla (Thailand) Co., Ltd.（以下「tripla Thailand」）が、The TPM GROUP Co., Ltd.（以下「TPM」）が運営する宿泊施設向けオンライン予約システム「booking2hotels.com」の事業譲受を行う契約を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

（左:トリプラ 高橋、右：TPM Tanit Bordeesorn氏）

◼︎本事業譲受の目的

トリプラは、宿泊業界に特化したSaaS型のサービスとして、自社予約比率向上と会員獲得を支援する予約システム「tripla Book」や、AIチャットボット「tripla Bot」、CRM・マーケティング オートメーションサービス「tripla Connect」、広告運用代行サービス「tripla Boost」等を提供しており、東アジア・東南アジアを中心とした事業拡大を進めております。

当社グループのタイ事業は、tripla Thailandが事業拡大を担っておりますが、タイにおける事業拡大および顧客基盤の強化を目的として、タイで同様のサービスを展開するTPMが保有する宿泊施設との顧客契約、販路等を譲り受けることを決定いたしました。

本事業譲受により、タイ市場におけるホテル向け予約システムの導入拡大を加速させるとともに、現地でのブランド認知および営業基盤の強化を図り、当社グループの海外展開を推進してまいります。

◼︎TPM CEO Tanit Bordeesorn氏 コメント

このたび、宿泊施設向けにITソリューションを提供するトリプラとの協業を発表できることを大変嬉しく思います。本パートナーシップにより、先進的な予約システム技術をタイのホテル市場に導入し、業務効率の向上、顧客エンゲージメントの強化、ならびにデジタル市場における競争力のさらなる向上を支援してまいります。本協業は、イノベーションとテクノロジーを通じて、タイのホスピタリティ業界の発展を加速させる重要な節目となるものと考えております。

◼︎トリプラ 代表取締役CEO 高橋和久 コメント

このたび、当社は、宿泊施設向けオンライン予約システム「booking2hotels.com」事業の事業譲受を実施する運びとなり、大変嬉しく思っております。競争が非常に激しいタイ市場において、本事業の譲受を通じて契約施設数の拡大を図るとともに、市場での影響力を一層強化していくことを目指します。

特に、多くの契約実績を有するパタヤエリアにおいては、同地域での存在感を高めるとともに、「tripla Bot」や「tripla Connect」をはじめとした当社の関連サービスのアップセルを推進し、事業成長を加速させてまいります。

■今後の見通し

- 契約締結日 2026年2月28日(予定)- 本事業譲受日 2026年8月31日まで(予定)

tripla Thailandは非連結子会社であるため、本事業譲受が当社の2026年10月期連結業績に与える影響は限定的であると見込んでおります。今後、本事業譲受の対象となった事業を含むtripla Thailandの業績が、当社の連結業績に与える影響が重要となる場合には、同社を連結することといたします。



詳細は以下よりご確認ください。

・IRニュース：https://tripla.io/ir/news/

（非連結子会社による事業譲受契約締結の決定に関するお知らせ）

■tripla株式会社概要

・会社名：tripla株式会社

・本社所在地：東京都新宿区西新宿4丁目15－3 住友不動産西新宿ビル3号館

・会社設立：2015年4月15日

・資本金： 8億6,970万円（2025年10月末時点）

・代表取締役CEO：高橋 和久

・代表取締役CPO：鳥生 格

・URL：https://tripla.io/(https://tripla.io/)