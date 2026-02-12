喪服の当日レンタルサービスを東京23区限定で開始。21時までの注文で当日中に配達

株式会社アルグリット

株式会社アルグリット（以下、当社）では、喪服の当日レンタルサービス「東京スーツレンタル」を2026年2月より正式にリリースいたしました。※現在、男性用の喪服のみの取り扱い

【URL】https://tokyo-suit-rental.com/

サービス概要

東京スーツレンタルは、急な訃報や突然の弔事に対応できる、喪服の当日レンタルサービスです。東京23区にお住まいの方は、21時までのご注文でレンタル品を当日中に受け取れます（配達可能時間11時～23時）。

「喪服を今日中に借りたい」というニーズは一定数あります。しかし、これまでの喪服レンタルサービスは「数日前予約」が前提であり、当日中に借りられるサービスは限定的でした。

東京スーツレンタルは、23区にエリアを絞ることで、当日配達を実現しています。「喪服がない」「サイズが合わない」「実家に置いたまま」といった突然の事情に対応できる、スピード重視のレンタルサービスです。

サービスの特徴

１.21時までのご注文で当日配送（東京23区限定）

最短90分でご自宅にお届け。

仕事終わりの時間帯からでもご利用できます。

２.業界最長クラスのレンタル期間

一般的な喪服レンタルサービスは、3泊4日が通常です。

東京スーツレンタルでは、6泊7日のレンタル期間で余裕を持って借りられます。

３.1日あたりのレンタル料金は業界最安値

一般的な喪服レンタルサービスは、4日間6,000円程度（1日約1,500円）が相場です。

東京スーツレンタルは、7日間6,600円（1日約942円）で喪服をレンタル可能。

1日あたりのレンタル料金は業界最安値です(2026/2/12時点、当社調べ)。

４.小物類などもフルセットで対応

喪服のみに限らず、Yシャツ、ネクタイ、シューズ、ベルト、袱紗（ふくさ）、香典袋も一式レンタル可能。

想定利用シーン

・仕事終わりに訃報を受けた

・上京中に葬儀参列が必要になった

・単身赴任中で喪服がない

・サイズが合わなくなっていた

突然の出来事に、即日で対応します。

代表コメント

急な訃報は、準備する時間を与えてくれません。仕事終わりに連絡が入り、翌朝には参列ということもあります。そのときに“喪服がない”という状況は、精神的な負担をさらに大きくしてしまいます。

だからこそ私たちは、“すぐ借りられる安心”を提供したいと考えました。喪服は頻繁に使うものではありません。だからこそ、買う以外の選択肢がもっと広がっていい。東京という都市だからこそ可能なスピード対応で、必要な瞬間に寄り添えるサービスを目指しています。

■今後の展開

・女性用の喪服、結婚式用スーツの取り扱い

・配送枠の拡大および24時間受取可能モデルの導入

東京スーツレンタルについて

サービス名：東京スーツレンタル

対応エリア：東京23区

予約受付時間：24時間

配達可能時間：11時～23時（当日最終受付21時）

レンタル期間：6泊7日

公式サイト：https://tokyo-suit-rental.com(https://tokyo-suit-rental.com/)

運営会社について

社名：株式会社アルグリット（東京都渋谷区）

住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

設立：2021年10月

代表者：木村 航平