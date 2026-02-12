「標準」×ヴィレッジヴァンガード～スペシャルコラボグッズが登場！～

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

サラリーマンでありつつ、落ち着いたトークと安定感のあるプレイが魅力。

三度の飯と、格ゲーと、LoLと、FPSが好き。

そんな『標準』が、

2026年2月13日（金）より、ついにヴィレッジヴァンガードに登場！

ドット絵・ピクセルアートを中心に活動中の人気イラストレーター「Ta2nb」 による、本コラボのためだけに描き起こされたスペシャルイラストを使用。

標準の個性あふれる魅力を、ぎゅっと詰め込みました。

ヴィレッジヴァンガードならではの世界観と、ここでしか手に入らない特別なコラボグッズを、ぜひ一緒にお楽しみください！！

【商品詳細】

■アクリルフィギュア 全3種 各\1,800（税込）

【素材】

アクリル樹脂

【サイズ】

標準 ：H5.9cm×W4.3cm

必殺技EX ：H9.9cm×W3.5cm

KOポーズ ： H4.6cm×W6.2cm

■アクリルキーホルダー 全3種 各\1,200（税込）

【素材】

アクリル樹脂

【サイズ】

標準 ：H6.2cm×W4.3cm

必殺技EX ：H7cm×W6cm

KOポーズ ：H4.9cm×W6.2cm

■ステッカー 全3種 各\600（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

標準 ：H5.6cm×W4.3cm

必殺技EX ：H6cm×W6.4cm

KOポーズ：H4.3cm×W6.2cm

■缶バッジ 全3種 各\600（税込）

【素材】

ブリキ

【サイズ】

丸型φ57mm

■マグカップ 全3種 各\2,200（税込）

【素材】

陶器

【サイズ】

H9.5cm×W8cm

■クリアカード 全3種 各\700（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

H8.6cm×W5.4cm

■デスクマット 全3種 各\3,800（税込）

【素材】

ポリエステル/ABS

【サイズ】

H30cm×W60cm

■Tシャツ 全3種 各\6,000（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈70cm×身幅52cm×袖丈20cm×肩巾47cm

L ：身丈74cm×身幅55cm×袖丈22cm×肩巾50cm

XL：身丈78cm×身幅58cm×袖丈24cm×肩巾53cm

■トートバッグ 全3種 各\3,500（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

H37cm×W36cm×マチ10cm

(C)2025 hyoujyun

【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。

※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【受注期間】

2026年2月13日（金）10：00～2026年3月1日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年4月中旬～4月下旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22159

