「標準」×ヴィレッジヴァンガード～スペシャルコラボグッズが登場！～
サラリーマンでありつつ、落ち着いたトークと安定感のあるプレイが魅力。
三度の飯と、格ゲーと、LoLと、FPSが好き。
そんな『標準』が、
2026年2月13日（金）より、ついにヴィレッジヴァンガードに登場！
ドット絵・ピクセルアートを中心に活動中の人気イラストレーター「Ta2nb」 による、本コラボのためだけに描き起こされたスペシャルイラストを使用。
標準の個性あふれる魅力を、ぎゅっと詰め込みました。
ヴィレッジヴァンガードならではの世界観と、ここでしか手に入らない特別なコラボグッズを、ぜひ一緒にお楽しみください！！
【商品詳細】
■アクリルフィギュア 全3種 各\1,800（税込）
【素材】
アクリル樹脂
【サイズ】
標準 ：H5.9cm×W4.3cm
必殺技EX ：H9.9cm×W3.5cm
KOポーズ ： H4.6cm×W6.2cm
■アクリルキーホルダー 全3種 各\1,200（税込）
【素材】
アクリル樹脂
【サイズ】
標準 ：H6.2cm×W4.3cm
必殺技EX ：H7cm×W6cm
KOポーズ ：H4.9cm×W6.2cm
■ステッカー 全3種 各\600（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
標準 ：H5.6cm×W4.3cm
必殺技EX ：H6cm×W6.4cm
KOポーズ：H4.3cm×W6.2cm
■缶バッジ 全3種 各\600（税込）
【素材】
ブリキ
【サイズ】
丸型φ57mm
■マグカップ 全3種 各\2,200（税込）
【素材】
陶器
【サイズ】
H9.5cm×W8cm
■クリアカード 全3種 各\700（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
H8.6cm×W5.4cm
■デスクマット 全3種 各\3,800（税込）
【素材】
ポリエステル/ABS
【サイズ】
H30cm×W60cm
■Tシャツ 全3種 各\6,000（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
M：身丈70cm×身幅52cm×袖丈20cm×肩巾47cm
L ：身丈74cm×身幅55cm×袖丈22cm×肩巾50cm
XL：身丈78cm×身幅58cm×袖丈24cm×肩巾53cm
■トートバッグ 全3種 各\3,500（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
H37cm×W36cm×マチ10cm
(C)2025 hyoujyun
【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。
※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。
【受注期間】
2026年2月13日（金）10：00～2026年3月1日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年4月中旬～4月下旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22159
