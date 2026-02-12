「標準」×ヴィレッジヴァンガード～スペシャルコラボグッズが登場！～

サラリーマンでありつつ、落ち着いたトークと安定感のあるプレイが魅力。


三度の飯と、格ゲーと、LoLと、FPSが好き。


そんな『標準』が、


2026年2月13日（金）より、ついにヴィレッジヴァンガードに登場！


ドット絵・ピクセルアートを中心に活動中の人気イラストレーター「Ta2nb」 による、本コラボのためだけに描き起こされたスペシャルイラストを使用。


標準の個性あふれる魅力を、ぎゅっと詰め込みました。


ヴィレッジヴァンガードならではの世界観と、ここでしか手に入らない特別なコラボグッズを、ぜひ一緒にお楽しみください！！


【商品詳細】



■アクリルフィギュア　全3種　各\1,800（税込）




【素材】


アクリル樹脂


【サイズ】


標準 ：H5.9cm×W4.3cm


必殺技EX ：H9.9cm×W3.5cm


KOポーズ ： H4.6cm×W6.2cm



■アクリルキーホルダー　全3種　各\1,200（税込）




【素材】


アクリル樹脂


【サイズ】


標準 ：H6.2cm×W4.3cm


必殺技EX ：H7cm×W6cm


KOポーズ ：H4.9cm×W6.2cm



■ステッカー　全3種　各\600（税込）




【素材】


PET


【サイズ】


標準 ：H5.6cm×W4.3cm


必殺技EX ：H6cm×W6.4cm


KOポーズ：H4.3cm×W6.2cm



■缶バッジ　全3種　各\600（税込）




【素材】


ブリキ


【サイズ】


丸型φ57mm



■マグカップ　全3種　各\2,200（税込）




【素材】


陶器


【サイズ】


H9.5cm×W8cm



■クリアカード　全3種　各\700（税込）




【素材】


PET


【サイズ】


H8.6cm×W5.4cm



■デスクマット　全3種　各\3,800（税込）




【素材】


ポリエステル/ABS


【サイズ】


H30cm×W60cm



■Tシャツ　全3種　各\6,000（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


M：身丈70cm×身幅52cm×袖丈20cm×肩巾47cm


L ：身丈74cm×身幅55cm×袖丈22cm×肩巾50cm


XL：身丈78cm×身幅58cm×袖丈24cm×肩巾53cm



■トートバッグ　全3種　各\3,500（税込）




【素材】
綿
【サイズ】
H37cm×W36cm×マチ10cm



(C)2025 hyoujyun


【注意事項】



※商品画像はイメージです。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。


※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。


【受注期間】



2026年2月13日（金）10：00～2026年3月1日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年4月中旬～4月下旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22159


【関連リンク】



▼「標準」公式X


https://x.com/FIELD_HIROTAKA


▼「標準」公式Twich


https://www.twitch.tv/hyoujun6238


▼「標準」公式YouTube


https://www.youtube.com/@hyoujun6238


▼「Ta2nb」公式X


https://x.com/ta2nb



【ヴィレッジヴァンガード各種URL】


■公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■オンラインストア


https://vvstore.jp/


■公式X


https://x.com/vv__official


■公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


【お客様からのお問い合わせ先】


《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》


TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）