【ルイ・ヴィトン】最強開運日に向けて日本限定アイテムなどの新作メンズウォレットを発売

2026年3月5日(木)は4つの吉日が重なる、数年に一度の最強開運日。

ルイ・ヴィトンはこの開運日に向けて、洗練されたスタイルながらも遊び心を感じさせる、同系色のモノグラム・キャンバスとタイガラマ・レザーを組み合わせた日本限定や、カラフルなモノグラム・キャンバスに上空から捉えたスポーツシーンをあしらったアイテムなどの新作メンズウォレットを発売しました。

モノグラム・キャンバスを使用した「ポルトフォイユ・マルコ」。トーン・オン・トーンのタイガラマ・レザーが背面にあしられた一品です。内側には、4つのカードスロットと紙幣用コンパートメント、フラップ付きの小さめのコイン用ポケットを備えています。この上なく機能的なデザインで、ほとんどのポケットやバッグにすっきりと収まります。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・マルコ

価格：94,600円

素材：モノグラム・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー

サイズ：W 11 x H 9 x D 2 cm

カラフルなモノグラム・キャンバスを使用した、「ポルトフォイユ・マルコ」。上空から捉えたスポーツシーンをあしらったアイテムです。内側には、4つのカードスロットと紙幣用コンパートメント、フラップ付きの小さめのコイン用ポケットを備えています。この上なく機能的なデザインで、ほとんどのポケットやバッグにすっきりと収まります。

製品名：日本限定 ポルトフォイユ・マルコ

価格：101,200円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 10.5 x H 10.5 x D 2 cm

洗練されたスタイルながらも遊び心を感じさせる、同系色のモノグラム・キャンバスとタイガラマ・レザーを組み合わせた「ポルトフォイユ・ミュルティプル」。控えめなトーン・オン・トーンのモノグラムが、ほどよいモダンな印象を添えます。複数のカードスロットやポケット、コンパートメントを備えた、普段使いにふさわしい機能性も魅力。スリムなフォルムで、ほとんどのポケットにすっきりと収まります。

製品名：ポルトフォイユ・ミュルティプル

価格：83,600円

素材：モノグラム・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー

サイズ：W 11.5 x H 9 x D 1.5 cm

モノグラム・キャンバスと、トーン・オン・トーンのタイガラマ・グレインレザーを使用した「ヴィクター・ウォレット」。コンパクトで実用的なデザインのアイテムです。洗練されたレイアウトの内装には、ファスナー付きポケット、紙幣やレシートを収納できるコンパートメント、5つのカードスロットを備え、プレススタッズ開閉により中身をしっかりと保護します。ほとんどのポケットにすっきりと収まる「ヴィクター」ラインの財布。

製品名：日本限定 ヴィクター・ウォレット

価格：97,900円

素材：モノグラム・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー

サイズ：W 11.5 x H 9 x D 2.5 cm

モノグラム・キャンバスに、背面へグレイン加工を施したタイガラマ・レザーを組み合わせた「ジッピー・ウォレット ホリゾンタル」。ラウンドファスナー開閉のデザインで、レザーライニングを施した内装には、中央にコイン用のファスナー式コンパートメント、両側に各6つのカードスロット、紙幣やレシートを収納できるコンパートメントを備えています。

製品名：ジッピー・ウォレット ホリゾンタル (トロピカルブルーのみ日本限定)

価格：132,000円

素材：モノグラム・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー

サイズ：W 21 x H 10 x D 2.5 cm

*税込価格表記

