新制度に備える『HARAINY 自転車用レインウェア』

株式会社カミオジャパン

2026年4月1日より、自転車に対しても交通反則通告制度が適用され、「傘を差しながらの自転車運転」が反則金(5,000円)の対象となります。(16歳以上の運転者が対象)

雨の日の通勤・通学・移動時、視界不良や片手運転のリスクを避けるためにも、安全・快適に雨対策ができる自転車レインウェアが求められています。

株式会社カミオジャパン（本社：大阪市中央区／代表取締役社長：北田 和樹）が

展開する『HARAINY自転車レインウェア 』シリーズは、

傘さし運転を防ぎながら、濡れにくさ・動きやすさ・デザイン性を兼ね備えたアイテムとして、

多くの方に選ばれています。

『HARAINY自転車レインウェア 』シリーズは、

使用シーンや身長に合わせて選べる4タイプを展開しています。

本シリーズは、累計販売枚数40万枚を突破しており、多くのお客様にご支持をいただいております。

さらに、2026年4月には直営ECサイト「HARAINYレインウェア直営店」限定の

新商品の発売も予定しており、今後もラインアップの拡充を図ってまいります。

全タイプに共通して、雨天時の自転車走行を安全・快適に行うための以下の基本機能を備えています。

１.大きな透明バイザー付き

視界を確保し、傘を使わずに自転車走行が可能

２.二重袖構造で防水性アップ

2重になったゴム入り袖口が雨の浸入を防止

３.裾幅調整機能付き

風による捲れ上がりを防ぎ、足さばきも快適

４.ハンドルごと覆える大きな袖

雨から手元を守り、操作性に配慮

５.反射生地＋身幅調整プリーツ

夜間の視認性を高め、リュック着用にも対応

６.シムテープ加工

縫い目からの雨の浸入を防ぐ仕様

【選べる4タイプ】

■ レギュラータイプ

自転車走行時の基本機能をバランスよく備えたスタンダードモデル。

初めて自転車用レインウェアを使う方にもおすすめです。

■ ロングタイプ（M・Lサイズ）

レギュラータイプより丈を長くし、脚まわりの濡れを軽減。

身長や使用シーンに合わせて選べるサイズ展開です。

ロングタイプにはポケットも付いており、ちょっとした小物の収納に便利です。

■ コンパクトタイプ（小柄な方向け）

袖や丈のもたつきを抑え、小柄な方でもすっきり着られて

自転車を操作しやすい設計にしています。

■ ロング＋（前裾ガード付き）

前裾ガードを追加し、ペダルをこいでもスムーズな足さばきを保ちながら足元がより濡れにくい仕様。レインウェアと同じはっ水加工生地を使用したレインバッグも付属した最上位モデルです。

交通反則通告制度の適用により、雨の日の自転車利用においても、

改めてルールを順守することが求められる時代になりました。

『HARAINY自転車レインウェア』シリーズは、傘を使わずに安全に走行できる設計で、

これからの自転車ライフをサポートします。

新制度への備えとして、また毎日の通勤・通学・お買い物をより快適にするアイテムとして、

雨の日の新しい選択肢をご提案します。

----------------------------------------------------------------------------------------------

警察庁「自転車の交通ルール」

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/system.html

および「自転車ルールブック」（PDF）をもとに編集・加工して作成

----------------------------------------------------------------------------------------------

◆販売先

・直営ECサイト「HARAINYレインウェア直営店」

楽天URL：https://www.rakuten.co.jp/ccpkj/

・全国の専門店、雑貨店でも販売中 ※取り扱いのない店舗もございます。

◆本商品に関するお問い合わせ先

株式会社カミオジャパン

https://kamiojapan.jp/brand-character/chouchoupoche/

TEL：06₋6264₋8821