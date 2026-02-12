『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』をHIKAKINさん、ふぉいさんが配信

株式会社セガ

株式会社セガは、本日2月12日（木）に発売されたPlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM) 2、Xbox Series X|S、PC(Steam)用ソフト『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』について、HIKAKINさん、ふぉいさんによる実況配信が行われることをお知らせします。

配信は、それぞれのチャンネルにて本日より行われます。配信をお楽しみに！

【配信日時、出演者（敬称略）】

2026年2月12日（木）20:00開始予定 / ふぉい（dj_foy_foxx(https://www.twitch.tv/dj_foy_foxx) 内）

2026年2月13日（金）18:00開始予定 / HIKAKIN（HikakinGames(https://youtube.com/live/Qozar7H1vuE) 内）

■「龍が如く Powered by 日本統一」が配信中

実写ドラマ「龍が如く Powered by 日本統一」全3話が、Amazon Prime Video(https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0GLQYTMT5/)にて配信中です。映像を手掛けるのは日本の極道社会を描く大人気映像作品「日本統一」の制作チームで、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』へとつながる物語を描いています。

主要キャストには、「日本統一」で主演・総合プロデュースを務める本宮泰風さん（桐生一馬 役）、本宮さんとともに主役を務める山口祥行さん（真島吾朗 役）をはじめ、中谷一博さん（錦山彰 役）、松田賢二さん（伊達真 役）が出演します。

ぜひご覧ください。

■無料体験版配信中

PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM) 2、Xbox Series X|S、PC（Steam）向けの無料体験版を、各ストアページにて配信中です。

体験版では、『龍が如く 極３』と『龍が如く３外伝 Dark Ties』の両方をプレイ可能です。舞台となる沖縄と東京の街を歩き回ったり、一部のプレイスポットを楽しんだりできるほか、爽快なバトルやいくつかのサブストーリーを体験いただけます。

PlayStation(R)5版ダウンロードページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA33582_00-DEMO000000000000

Nintendo Switch(TM) 2版ダウンロードページ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102007

Xbox Series X|S版ダウンロードページ

https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/Yakuza-Kiwami-3-Dark-Ties-Demo/9PCNZF038H0Q

PC（Steam）版ダウンロードページ

https://store.steampowered.com/app/3948220/

※体験版のセーブデータを『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』ゲーム本編へ引き継ぐことはできません。

■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』とは

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトルです。

『龍が如く 極３』では、数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語が描かれます。沖縄と東京の街並み、迫力を増したバトルアクションや物語を深めるドラマシーンの追加、やり込み要素満載のプレイスポットなど、あらゆる面で圧倒的に進化しています。

そして、『龍が如く３外伝 Dark Ties』は、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公としたタイトルです。ベンチャー企業のトップだった峯が極道の世界に身を投じるに至った歩みをドラマチックに描いています。

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』では、桐生と峯、2人の男の熱いドラマを1本でお楽しみいただけます。

■「龍が如く」シリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。

◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/

◆龍が如くスタジオ 公式X（エックス）アカウント：https://x.com/ryugagotoku

◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official

【製品概要】

商品名：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties

対応機種：PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM) 2 / Xbox Series X|S / PC（Steam）

発売日：発売中（2026年2月12日（木） 発売）

価格：

パッケージ版・デジタル版 8,173円（税込8,990円）

デラックス・エディション 10,400円（税込11,440円）

※Xbox Series X|S / PC（Steam）版および「デラックス・エディション」はデジタル版のみ販売

ジャンル：アクションアドベンチャー

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：D区分（17歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA

出演：

『龍が如く 極３』 黒田崇矢、中村獅童、笠松将、宮迫博之、宮川大輔、徳重聡、石橋凌・渡哲也・香川照之

『龍が如く３外伝 Dark Ties』 中村獅童、宮迫博之、松田賢二、徳重聡

公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。