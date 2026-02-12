【2月新刊情報】ハンセン病を「医療現場の視点」で届けるノンフィクション作品など、計４作品を刊行

株式会社22世紀アート

株式会社22世紀アート（本社：東京都中央区）は、2026年1月29日～2月3日に発売した新刊4点をお知らせします。世界ハンセン病の日（1月最終日曜／2026年は1月25日）から、2月11日の世界病者の日へと続くこの時期は、病気への理解と、医療・ケアの現場に改めて目を向ける機会として注目されています。

ハンセン病を支えた医師の、19年間が詰まったノンフィクション

共に咲くいのちーー医師・園長としてハンセン病療養所・邑久光明園で過ごした19年共に咲くいのちーー医師・園長としてハンセン病療養所・邑久光明園で過ごした19年【22世紀アート】

国立療養所「邑久光明園」で医師として19年を過ごし、副園長13年・園長5年を担った著者 畑野研太郎が、園内誌を中心に「当時その場で書かれた文章」を編んだ記録集です。病に対する差別・偏見・人権侵害など療養所が抱えてきた不条理を抱えながらも、療養所内での生活や患者、そして園内従事者との関わり合いなど“19年間の歩み”を、現場の視点で残した一冊です。

■ 作品の読みどころ

1）社会とつながり続けるために励んだ「療養所の日常」

近隣の方々との交流の場である納涼夏祭りや、社会復帰への取り組み、病気への理解を発信する資料展示室の設立など「社会が近づく」場面が具体的に描かれています。

2）「記憶を残す」ための現場の努力

園内にあった昔の小中学校を利用し、関係者一丸となって実現した資料展示室の話など、忘却に抗う「保存と伝承のプロセス」が、実務のリアリティ込みで記されます。

3）医師の言葉が“治療”を越える瞬間

医師そして園長として病気に向き合ってきた著者が語る、医学的な正しさだけでは届かない、尊厳・生活・共同体の視点が記されています。





■ こんな人におすすめ

・いじめや差別、偏見がなぜ残るのかを考えるきっかが欲しい方

・地域社会と医療現場の繋がりについて学たい医療従事者

・日本の歴史に残る「記録」をノンフィクションで読みたい方





【書籍情報】

書名：共に咲くいのちーー医師・園長としてハンセン病療養所・邑久光明園で過ごした19年

著者：畑野 研太郎

発売日：2026年2月2日

形式：プリントオンデマンド（POD）

定価：2,486円（税込）

販売ページURL：https://amzn.asia/d/01G9oj8G(https://amzn.asia/d/01G9oj8G)

『奥の細道』の空白が物語で語られる

『小説 夢は枯野をかけめぐる：松尾芭蕉と河合曾良』--「奥の細道」を“隠密説”で描き直す歴史小説小説 夢は枯野をかけめぐる：松尾芭蕉と河合曾良【22世紀アート】



松尾芭蕉の名作『奥の細道』を、旅の同行者・河合曾良の“別の顔”から再解釈する歴史小説です。「隠密だったのは芭蕉ではなく、門人の曾良ではないか」という視点に立ち、芭蕉の旅・交友・別れを“文学”だけでなく“情報や当時の情勢背景”を帯びた物語として描き直します。



■ 作品の読みどころ

1）『奥の細道』の“空白”を物語にする-なぜ旅の供が路通から曾良に変わったのか。

史実の隙間に「人間関係」「警戒」「役割」を置くことで、古典がミステリーのように立ち上がります。

2）「ひとりの旅人」として描かれる松尾芭蕉

-俳諧師としての孤独や淋しさ、そして旅の厳しさ。「名句の作者」ではなく、迷い・恐れ・身体の疲れを抱えた一人の人間としての芭蕉が描かれています。

3）旅が“二重構造”で描かれる曾良の存在

-表向きは俳諧の旅。しかし、別の目的が並走していたら？

読者は同じ旅程を追いながら、言葉の奥に潜む“もう一つの意味”を読み解く体験を提供します。







【書籍情報】

書名：小説 夢は枯野をかけめぐる：松尾芭蕉と河合曾良

著者：中津 攸子

発売日：2026年2月2日

形式：電子書籍

定価：1,000円（税込）

販売ページURL：https://amzn.asia/d/0aV0QI0i(https://amzn.asia/d/0aV0QI0i)

2026/1/15～1/27発売の書籍一覧

【電子書籍】

・広島藩の歴史 : 江戸時代が現代の広島に繋がる

木本泉

販売ページURL：https://amzn.asia/d/02sMju4I(https://amzn.asia/d/02sMju4I)



【電子書籍・POD】

・前世からの七通の手紙──家族・愛・仕事がうまくいかない本当の理由

吉田 翠香

販売ページURL：https://amzn.asia/d/0ctEyf4C(https://amzn.asia/d/0ctEyf4C)









