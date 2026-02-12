【シーガイア・フォレスト・コテージ】自然の中で愛犬と一緒に楽しむリゾートステイ

フェニックスリゾート株式会社

フェニックス・シーガイア・リゾート（フェニックスリゾート株式会社／宮崎県宮崎市／代表取締役社長：山本俊祐／以下、シーガイア）は、一年を通して温暖な気候に恵まれ、緑豊かな黒松林と太平洋が広がるリゾートロケーションが魅力。なかでも一ツ葉海岸周辺は、ワンちゃんと散策できるビーチや公園、ドッグラン、さらに、ワンちゃん同伴可能なカフェ施設も点在しており、愛犬との旅行に最適な環境が整っています。

また、シーガイア内のコテージタイプのホテル「シーガイア・フォレスト・コテージ」では、愛犬とともにご宿泊可能な「ドッグフレンドリールーム by Wan Wan Paradise」をご用意しております。

ビーチ散歩やドッグラン、カフェ休憩を組み合わせた旅程なら、ワンちゃんも飼い主も無理なく楽しめる充実した旅行になるはず。次の休日は、シーガイアで愛犬との特別な思い出を作ってみてはいかがでしょうか。

■サンビーチ 一ツ葉海と松林を感じる爽快ビーチ散策

シーガイアエリアに隣接するサンビーチ一ツ葉は、宮崎県内唯一の美しい人工ビーチ。雄大な黒松林沿いに続く砂浜と、開放感あふれる海岸エリアが魅力の、愛犬との散策に最適なスポットです。

ビーチへは黒松林の遊歩道を抜けてアクセス。木洩れ日と松の香りに包まれる松林内には、リラックス効果が期待される「フィトンチッド」があふれ、心身をやさしく整えてくれます。

海沿いには舗装された遊歩道も整備されており、ワンちゃんの年齢や体力に合わせて無理なく歩くことができます。朝夕の時間帯は人も少なく、写真撮影や静かな散策を楽しみたい方にもおすすめ。宿泊中に気軽に立ち寄れる距離にある点も大きな魅力です。

＜施設データ＞

サンビーチ 一ツ葉（みやざき臨海公園）

■所在地：宮崎市新別府町前浜1400-16

■アクセス：シーガイア・フォレスト・コテージから徒歩約10分

※犬同伴注意点：必ずリード着用。園内での排泄物は持ち帰り、夏季は肉球の火傷に注意。

https://seagaia.co.jp/sightseeing/spot/14/

■The BEACH BURGER HOUSE愛犬と海を眺めながらひと休み

The BEACH BURGER HOUSEは、「サンビーチ 一ツ葉」南ビーチにある、海辺の景色とともに楽しめるハンバーガーショップ。開放感のあるテラス席は犬同伴可能で、潮風を感じながら愛犬と一緒に食事や休憩ができます。カリフォルニアビーチスタイルをコンセプトにした外観とロケーションは、散歩の立ち寄り先としても人気。ビーチ沿いの散策後に無理なく立ち寄れる位置にあり、長距離移動を避けたい旅行中にも使いやすい点が魅力です。「愛犬と海を眺めながら一緒に過ごしたい」「愛犬とおしゃれな写真が撮りたい」という方に最適なスポットです。

＜施設データ＞

The BEACH BURGER HOUSE

■所在地：宮崎市新別府町前浜1400-16

■電話番号：0985-34-9085

■営業時間：11:00～17:00（LO16:00）

■定休日：毎週火曜日・水曜日

■アクセス：シーガイア・フォレスト・コテージから徒歩約10分

※犬同伴注意点：テラス席のみ同伴可。リード着用必須。混雑時は配慮を。

https://thebeachburgerhouse.com/

■ドッグパークohana宿泊者優待もある本格ドッグラン施設

ドッグパークohanaは、広い芝生スペースと複数の運動エリアを備えた本格的なドッグラン施設で、シーガイア・フォレスト・コテージ「ドッグフレンドリールーム」宿泊者は優待料金(https://seagaia.g.kuroco-img.app/files/user/xwRfjbkou82kPQ8Yzcv4tIbZdxbeziopGIMWxGxV.pdf)で利用可能。区画分けされたエリア構成のため、体格や運動量に応じて安心して遊ばせることができます。

天然芝は足への負担が少なく、長時間遊んでも疲れにくい点が特徴。カフェも併設されています。

旅行中にしっかり運動させたい方や、多頭飼いのご家族にも利用しやすいスポットです。

＜施設データ＞

ドッグパークohana

■所在地：宮崎市阿波岐原町4276-460

■電話番号：080-8375-4078

■営業時間：ドッグパーク10:00～17:00（季節変動あり）

cobara（軽食・カフェ）11:00～16:00

■定休日：毎週月曜日・木曜日 ※雨天時休業の場合あり

■アクセス：シーガイア・フォレスト・コテージから徒歩約10分

※犬同伴注意点：ワクチン証明必須。ヒート中不可。入場時の健康チェックに協力を。

https://www.instagram.com/dog.park.ohana/

■シーガイア・フォレスト・コテージ「ドッグフレンドリールーム」愛犬と泊まれる宿

「シーガイア・フォレスト・コテージ」には、愛犬とともにご宿泊可能な「ドッグフレンドリールーム by Wan Wan Paradise」があります。

2025年7月にリニューアルオープンした、ポップなカラーの室内には、木製ケージやベッドなど、あたたかみのあるグッズのほか、食器やペットシート、足拭きタオルなどが用意されており、旅行初心者の方でも安心してご利用いただけます。

キッチン付きの客室で自由度の高い滞在ができるほか、1階にお泊りのお客様は、客室テラス外にあるレンガ仕立ててのコンロを使用したバーベキューもお楽しみいただけます。

＜施設データ＞

シーガイア・フォレスト・コテージ「ドッグフレンドリールーム」

■所在地：宮崎市山崎町浜山

■部屋数：8部屋

■定員：7名

■広さ：117平方メートル

※犬同伴注意点：ワクチン証明必須。ヒート中不可。

https://seagaia.co.jp/hotel/forest-cottages/pet-room/

■アイコニア・ホスピタリティ「わんわんパラダイス」愛犬と泊まれるホテルが、ひとつのブランドへ

2026年2月11日（わんわん）、「わんわんパラダイス」は「Wan’s Resort」など複数の愛犬同伴ホテルブランドを統合し、全国13棟を展開する、より分かりやすく親しみやすいブランドとして新たにスタートしました。これからも「愛犬ファースト」の想いのもと、愛犬と心から楽しめる旅をお届けします。

https://withdog.iconia.co.jp/articles/726

■フェニックス・シーガイア・リゾートについて

太平洋沿いの雄大な黒松林に囲まれたフェニックス・シーガイア・リゾート。雄大なロケーションの中に、３つの宿泊施設をはじめ国内屈指のゴルフコースやテニスクラブ、豊かな自然環境を活かした多彩なアクティビティーが揃っています。広大なリゾートエリアの中心に位置するフラッグシップホテル「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」は全室東向きのオーシャンビュー。松林の空間に佇む温泉施設「松泉宮」や、アジアン・スパブランドのパイオニア「バンヤンツリー・スパ」、宮崎の恵まれた食をご提供する多彩なレストラン＆バーでラグジュアリーなリゾートステイを。黒松林に囲まれた「シーガイア・フォレスト・コンドミニアム」と「シーガイア・フォレスト・コテージ」では、長期滞在やファミリー・グループ、ペット同伴など、多彩な目的に応じたカジュアルなリゾートステイを。ブランドスローガン「人生のご馳走を味わう、日本でいちばん“おいしい”リゾートへ」のもと、宮崎そしてシーガイアだからこそ叶う、非日常を味わう極上のリゾート体験を提供し続けています。

▶シーガイア公式サイト https://seagaia.co.jp/

■アイコニア・ホスピタリティについて

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。

＜会社概要＞

