【新連載】『異なる形の者どもよ』コミック アース・スターにて連載スタート！

オリジナル新連載『異なる形の者どもよ』スタート！

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（東京都品川区）が運営するWEBコミック誌【コミック アース・スター】(https://comic-earthstar.com/) の新作情報をお送りいたします。

オリジナル漫画『異なる形の者どもよ』（著：佐久間炭）の連載が本日2月12日(木)18時よりコミック アース・スターにて開始となりました。

『異なる形の者どもよ』は、人外を祖先に持つ個性豊かな生徒が多く通うとある高校の日常を描く成長物語で、2月12日(木)に第1話が無料公開となります。

次回更新となる第2話１.は2月26日(木)18:00に無料公開予定です。

【作品情報】『異なる形の者どもよ』（著：佐久間炭）

▼『異なる形の者どもよ』第1話を今すぐ読むhttps://comic-earthstar.com/episode/12207421983368356635

＜STORY＞

人外を祖先に持ち、その特徴が発現した人間『先祖返り』──。

狼木エリナは、大楠異専に通う、人狼の先祖返り。

人間離れした力を持つ生徒たちのトラブルを淡々と対処する『普通の人間』用務員・田中を慕っており…。恋愛・友情・バトル!?ありの共生物語!!

＜キャラクター紹介＞

狼木エリナ

大楠異専に通う高校2年生。人狼の『先祖返り』。

田中孝介

大楠異専で用務員をしている。

普通の人間のはずだが、異様に力が強い。

霧島春輝

エリナの担任の先生。普通の人間で、規則に厳しい。

最新情報は公式SNSでチェック！

▼コミック アース・スター公式（@comicearthstar）

https://x.com/comicearthstar

▼佐久間炭先生／公式Xアカウント（@Sumi_Sakuma）

https://x.com/Sumi_Sakuma

アース・スター エンターテイメント公式サイト

