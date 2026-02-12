そのバッグ、本当にライトゲーム向きですか？ 半年を待たず追加生産の反響を獲得──アジング・メバリング専用バッグが再入荷

有限会社ライラクス

ライトゲームは“軽い釣り”ではない。

アジングやメバリングは、わずかな違和感を掛ける集中力と、時合いを逃さない手返しの速さが求められる釣りだ。

その一瞬の差が、釣果を分ける。

にもかかわらず、バッグはどうだろう。

「ライトゲーム対応」と書かれていても、大きすぎて動きにくい。

夜になると中身が見えない。

ルアー交換で手間取る。

“なんとなく使えるバッグ”が、いつの間にか常識になっていないだろうか。

■ ライトゲームのためだけに再設計

DRESSが開発したライトゲームバッグは、収納力ではなく機動力と即応性を軸に設計された。

防波堤や漁港でのランガン。

運河や河口でのチニング。

ナイトゲームのアジングやメバリング。

渓流釣りやエリアトラウト。

移動し、投げ、掛け、外し、また移動する。

この流れを止めないために、無駄を削ぎ落とした。

本製品は発売開始から半年を待たず追加生産の反響を獲得。

オンライン市場を中心に支持を広げ、今回再入荷となる。

■ ナイトゲームを前提にした視認設計

夜のメバリングやアジングでは、バッグの中が見えないこと自体がストレスになる。

本製品はメイン収納部の内装に視認性の高いオレンジカラーを採用。



さらにフロントコンパートメントやファスナー引手には蓄光素材を搭載した。

暗所でもジグヘッドやスナップを迷わず取り出せる。

リフレクトタグも装備し、ナイトゲーム時の安全性にも配慮している。

■ 手返しを止めない収納構造

ライトゲームでは、高頻度で使う小物を“迷わず取れる”ことが重要だ。

・リーダー専用ポケット

・ノット補助具や瞬間接着剤を収納できるクイックアクセスポケット

・脱落防止ループ

・交換中のルアーを保持できる波型ルアーマット

・外径約40mmまで対応するボトムシャフトホルダー

コンパクトながら、VERSUS VS-L425を2個収納可能な容量も確保している。

■ 防水生地仕様

底面のシャフトホルダー

波しぶきや突然の小雨にも対応する防水生地を採用。

汚れが染み込みにくく、フィールド使用後のメンテナンス性にも優れている。

■ ライトゲームは装備で差が出る

ライトゲームは軽量タックルだからこそ、装備の差が釣果に直結する。

バッグが動きを妨げれば、集中力は削がれる。

ルアー交換で迷えば、時合いは終わる。

専用設計とは、機能を足すことではなく、無駄を削ること。

その思想が、アジング・メバリングを中心としたライトゲーム層に支持された理由の一つだ。

■ 再入荷について

DRESSライトゲームバッグは、DRESS公式オンラインストアにて販売を再開。

製品詳細および在庫状況は、公式サイト(https://f-dress.jp/products/4570189748261?_pos=1&_sid=fcbb874f6&_ss=r)にて確認できる。

DRESS公式サイト :https://f-dress.jp/products/4570189748261?_pos=1&_sid=fcbb874f6&_ss=r

【DRESSとは】

DRESS（ドレス）は、「釣りを特別なステージへ！」というコンセプトのもと、

2007年に誕生したフィッシング＆アウトドアブランド。

実用性とデザイン性を両立させたカスタムパーツ、ツール、アパレル、ギアを多数開発・展開。

2009年には、代表作であるフィッシュグリップ「グラスパー」がグッドデザイン賞を受賞。

以降、ウルトラマン、エヴァンゲリオン、ONE PIECE、ゆるキャン△、海物語といった日本が誇る多種コンテンツとのコラボレーション。

「釣り」というアウトドアカルチャーにエンターテインメント性を加え、

初心者からベテランまで楽しめる“新しい釣りのスタイル”を提案し続けています。

また、イラストレーター jbstyle.氏や、人気YouTuber マーシー氏との共同開発商品など、

個性豊かなクリエイターたちとのプロジェクト「クリエーターズ・コラボ・プロジェクト（CCP）」にも注力。

釣りとカルチャー、デザインを融合させるユニークな取り組みにも注目が集まっています。

DRESSはこれからも、企画・開発・生産・検査すべてにおいて日本の職人技と遊び心を融合し、釣りとアウトドアの魅力を世界へ発信してまいります。

■会社概要

フィッシング部門DRESS

本社所在地 ：〒577-0022 大阪府東大阪市荒本新町2-36

代表者 ： 安井 義一郎

