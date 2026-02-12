宿泊DXの『ANDPLUS』に新機能「AIマネージャー」を搭載、オートパイロット機能の完全自動化により、次世代の「人×AI」協働を実現

アンドプラス株式会社

宿泊施設向けレベニューマネジメント支援ツール『ANDPLUS（アンドプラス）』を開発・提供するアンドプラス株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：中島秀雄、以下「当社」）は、導入施設数累計400施設の実績を背景に、大幅な大型アップデートを実施いたしました。

本アップデートでは、AIが戦略立案を伴走支援する「AIマネージャー」機能の搭載、および従来は料金調整提案後にスタッフによる操作を必要としていた「オートパイロット機能」の完全自動化を実現しました。これにより、宿泊業界の深刻な課題である「専門人材の不足」と「ブラックボックス化したAIへの不信感」を払拭し、誰もが数字に強く、戦略的な運営を行える環境を提供します。

本最新機能は、2026年2月17日(火)より東京ビッグサイトで開催される「第54回国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）」にて実演展示いたします。

■ アップデートの背景

現在、宿泊業界はインバウンド需要の爆発的な回復という「追い風」の一方で、深刻な人手不足や原材料費高騰により「稼働率は高いが利益が出ない」という構造的課題に直面しています。

『ANDPLUS』は、AIに意思決定を委ねるのではなく、現場スタッフの判断力を強化する「人間中心（Human-in-the-loop）」の設計思想に基づき、これらの課題をテクノロジーで解決します。

■アップデート概要

新機能「AIマネージャー」機能

「なぜこの価格になったのか分からない」という現場の不透明さを解消。AIが予約状況（オンハンド）や需要予測（フォーキャスト）を自動要約し、具体的な理由を添えて戦略ヒントを提示します。

注目日のリストアップや、予測との乖離を即座にレポート。新人の担当者でもプロ視点での分析が可能になります。

「オートパイロット機能」の自動化

従来の「料金ランクの提案」から、サイトコントローラー（手間いらず、TL-リンカーン対応）への「自動反映」へと進化しました。

〇ルールベースの安心感:

あらかじめ設定した「在庫数」「リードタイム」等のルールに基づき、24時間365日体制で価格を最適化。機会損失を最小化します。

〇空いた時間はさらなるサービスや付加価値の向上へ: RPAによるデータ収集と合わせ、分析・更新業務の時間を従来の10分の1以下に短縮します。空いた時間でさらなる販売戦略の立案はもちろん、付加価値の向上による顧客満足度の向上など、より生産性の高い業務をする時間の確保が可能になります。

「フォーキャスト履歴機能」による組織の資産化（既存機能との相乗効果）

過去の需要予測と実績を照らし合わせ、「あの時の価格設定は正解だったか」を検証。個人の「経験と勘」を組織の「資産」へと変え、継続的な改善を可能にします。

■＜ANDPLUSが選ばれる理由＞

【ほとんど全てのホテルシステム（PMS）と連携可能】

RPA（Robotic Process Automation）の活用によりオンハンド出力可能なほとんどのホテルシステム（PMS）と連携が可能。

【開発元の違い】

「IT企業」ではなく「ホテル運営会社」が開発 現場の忙しさを知っているからこそ作れた最短の操作性。

【AIの役割の違い】

「勝手に決まる」ではなく「自分で決める」 AIが決定するのではなく、「材料」を提示するのみ。AIに振り回されず、自らの意思で価格をコントロール。

【目的の違い】

「価格変更」ではなく「予算達成」がゴール 単なる作業ツールではなく、チームで数字を追うための経営ツール。

■ 期間限定：60日間無料トライアルキャンペーン

アップデートを記念し、新規導入を検討中の施設様向けに、全機能を60日間無料で体験できるキャンペーンを実施します（先着100施設限定）。詳細は公式サイトよりお問い合わせください。

■「国際ホテル・レストランショー（HCJ2026）」に出展

ブースでは、最新機能のデモンストレーションに加え、現場ですぐに使えるレベニューマネジメントのミニセミナーを開催します。

会期: 2026年2月17日(火)～20日(金) 10:00～17:00

会場: 東京ビッグサイト 西4ホール（ブース番号：W4-E19）

セミナー内容: 「レベニューマネジメントの手法 ～価格調整だけではない販売戦略の再構築～」他

■アンドプラス株式会社について

社名：アンドプラス株式会社（旧社名：アコモlab株式会社）

代表者：代表取締役 中島 秀雄

所在地：〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-19 マニュライフプレイス堂島11F

事業内容：宿泊施設向けレベニューマネジメント支援ツール『ANDPLUS』の開発・販売、DXコンサルティング

【ANDPLUS製品サイト】https://www.andplus-rms.jp/(https://www.andplus-rms.jp/)

【NBSホテルマネジメントグループ公式サイト】https://www.nbsg.jp/(https://www.nbsg.jp/)

