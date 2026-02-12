静岡県沼津市の沼津グルメ街道クリニックでセイコーソリューションズの「電子同意サービス」利用開始

セイコーソリューションズ株式会社

セイコーソリューションズ株式会社（代表取締役社長：関根 淳、本社：千葉県千葉市、以下 セイコーソリューションズ）は、沼津グルメ街道クリニック（院長：森澤 友博 住所：静岡県沼津市 以下 沼津グルメ街道クリニック）において、当社が提供する医療機関向けの「電子同意サービス」（コンパクトイン医療機関向けプラン）が採用され、正式に運用を開始したことをお知らせいたします。

【導入の背景】

沼津グルメ街道クリニックでは、従来の紙による同意取得では郵送や対面での署名が必要となり、遠方に住むご家族への対応に時間とコストがかかっていました。そのため、同意手続きにかかるリードタイムを短縮し、迅速に診療が開始できる体制が求められていました。また、導入にあたっては、既存の電子カルテとスムーズに連携できることが必須条件となっていました。

＜導入により期待される効果＞

・同意書取り交わしの利便性向上：

スマートフォンやタブレットPCを用いて、クラウド上で同意書の内容確認・署名が可能になることで、患者様と医療従事者双方の負担を削減し、同意取得の手続きがよりスムーズかつ効率的に行えるようになります。

・重要書類管理の効率化：

紙文書の削減により、保管スペースの有効活用が可能になります。また、事務作業の負担軽減や業務の効率化が見込まれます。

・電子カルテとの連携による情報管理の最適化：

CSVやPDFを活用したデータ連携により、電子カルテ「デジカル」との情報共有がス

ムーズに行えるようになります。診療情報と同意情報を一元的に扱えることで、記録・

確認の正確性向上が期待されます。

・法令遵守の強化：

タイムスタンプ付きの電子保存によって、関連法規への対応および将来的な監査への備えがより強固になります。

【沼津グルメ街道クリニック 森澤 友博 院長のコメント】

医療現場では、同意書や契約書など紙媒体での業務が多く、印刷や保管にかかる手間やスペースが大きな課題となっていました。

セイコーソリューションズの電子同意サービスを導入したことで、同意取得を電子化でき、印刷・スキャンといった作業が不要になりました。

また、紙で取得した同意書も電子保存が可能なため、院内で紙を保管するスペースを確保する必要がなくなり、業務効率の向上と空間の有効活用の両面で非常に助かっています。

さらにクラウドシステムであるため、院内にサーバーを設置する必要がなく、データ紛失のリスクを低減できる点も大きな安心材料です。

電子カルテとの連携についても、セイコーソリューションズが丁寧に相談に応じてくださり、当院の運用に即したカスタマイズツールの作成など、柔軟に対応していただきました。

マニュアルやサポート体制も充実しており、安心して活用できています。

【沼津グルメ街道クリニックについて】

沼津グルメ街道クリニックは、2025年8月1日、沼津市岡宮で開院した地域密着型の医療機関です。

内科・外科・在宅診療の幅広い診療を通じて、地域の皆さまに“断らない医療”を提供しています。

病 院 名：沼津グルメ街道クリニック

住 所：〒410-0011 静岡県沼津市岡宮1213-16

診 療 科 目：内科、在宅診療（訪問診療・往診）、外科、健康診断、予防接種

院 長：森澤 友博

公式サイト：https://gourmet-road.clinic/

セイコーソリューションズは今後も、医療現場のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援し、患者様と医療従事者の双方にとって価値あるソリューションを提供してまいります。

医療情報電子化に向けた取り組み：

https://www.seikotrust.jp/use/medical/

セイコーソリューションズの「電子同意サービス」詳細：

https://www.seikotrust.jp/lp/medical-consent/

※本文中に記載されている製品名などは各社の登録商標または商標です。